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Uma viagem poética

Vitória Ilustrada: projeto mostra a Capital por meio de poemas e ilustrações

Portal vai homenagear 10 pontos importantes da cidade de Vitória; lançamento será no dia 6 de abril, em evento no Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Março de 2023 às 10:40

Um dos poemas do site Vitória Ilustrada, em homenagem à Orla de Camburi
Um dos poemas do site Vitória Ilustrada, em homenagem à Orla de Camburi Crédito: Divulgação
Que tal um novo olhar sobre a Capital capixaba? Uma escritora carioca quase capixaba e uma artista do Espírito Santo se uniram em um projeto para mostrar isso aos moradores e turistas e, claro, homenagear Vitória. Desenvolvido por Isabella Mariano e Isabela Bimbatto, o projeto "Vitória Ilustrada" visa promover uma viagem poética por 10 pontos da cidade através de um site interativo, onde os visitantes terão a experiência de conhecer a cidade por meio de poemas e ilustrações.
Para o lançamento oficial do projeto, um evento foi planejado para o dia 6 de abril, na Casa Porto de Artes Plásticas, no Centro de Vitória. Em parceria com o Sarau da Barão e Coisas de Ruth, a programação contará com feira de artes e livros, além de um sarau e um show musical.

O SITE

O ponto de partida é Orla de Camburi, passando pelo Píer de Iemanjá e pelo Píer dos Pescadores, na Enseada do Suá. Lugares como a Ufes, o Farol do São Benedito, a Ilha das Caieiras, o Mirante da Cidade, a Gruta da Onça e o Parque Moscoso também serão representados. A viagem se encerra no Sambão do Povo, em Santo Antônio.
"Eu nasci no Rio de Janeiro, mas foi em Vitória onde cresci, me desenvolvi, me formei. A cidade tem uma grande influência em quem eu sou, até mesmo em quem sou como artista e profissional. O tour do projeto começa em Camburi, pois foi onde cresci, mas, é claro, que esse é apenas um ponto de vista. Não se trata de uma narrativa institucional, mas de uma visão poética particular de uma artista que se fez pessoa nessa cidade caótica e linda”, explica a escritora e idealizadora do projeto Isabella Mariano.
Isabella Mariano e Isabela Bimbatto, respectivamente, autoras do projeto 'Vitória Ilustrada'
Isabella Mariano e Isabela Bimbatto, respectivamente, autoras do projeto 'Vitória Ilustrada' Crédito: Divulgação
Para maior acessibilidade, todos os poemas contarão com audiodescrição, narrados pela voz da escritora Juane Vaillant.
“Criamos uma audiodescrição que não se limita somente a descrever o que está aparecendo na tela, mas também traz, nas entonações, nas pausas e nas palavras escolhidas, outra camada de arte para o projeto. O fato de eu já admirar as artistas, que são minhas amigas, ajudou muito nessa construção. O objetivo da Isabella com essa ação é de que a arte seja acessível para todas as pessoas e eu acredito muito nessa ideia também!”, afirma Juane.

AS AUTORAS

Com formação em Comunicação Social e Design, Isabella Mariano é carioca de nascimento, e capixaba de coração. Cresceu na Ilha do Mel, de onde guarda memórias lindas e cortantes. Escritora, autora de três livros, ela compartilha de vez em quando sua arte em seu Instagram @corteslentos.
Isabela Bimbatto é artista plástica e trabalha como designer, ilustradora e tatuadora em Vitória, sua cidade natal. Desenhista desde criança, encontrou na arte uma maneira de colocar seus universos no papel. Já atuou criando identidade visual para diversos eventos e escritores. Mostra um pouco disso tudo em seu Instagram @belabimbatto

SERVIÇO

  • LANÇAMENTO PROJETO VITÓRIA ILUSTRADA
  • QUANDO: 6 de abril (quinta-feira)
  • HORÁRIO: 19 horas
  • ONDE: Casa Porto de Artes Plásticas, na Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro de Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
  • DISPONÍVEL EM: https://vitoriailustrada.com.br/

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