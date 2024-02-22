Vitória e Guaçuí recebem o espetáculo Carne Viva neste fim de semana

Espetáculo Carne Viva traz à tona a vivência de um casal Crédito: Divulgação

Após uma turnê que visitou todas as regiões do Espírito Santo, com mais de 13 apresentações, o Grupo Teatral Caparaó retorna aos palcos com novo espetáculo. Carne Viva estreia neste sábado (24), em Guaçuí, questionando a sociedade atual em temas que ainda são considerados tabus.

Com dramaturgia de Danyel Sueth e direção de Ribamar Ribeiro, Carne Viva se compromete em ser um espetáculo contemporâneo com recorte atemporal. Nele, Tom (Danyel Sueth) e Helen (Eliane Correia) trazem à tona a vivência do casal. A conexão entra no universo de relações que, de tão extremas, implodem a vida dando a ela caminhos imprevisíveis e incontroláveis.

Em 13 anos de trajetória, é a primeira vez que o Grupo Teatral Caparaó convida um diretor externo para a montagem de um espetáculo. Ribamar Ribeiro é ator, diretor, dramaturgo e professor de artes visuais, já escreveu e dirigiu mais de 50 espetáculos teatrais, além de ser Mestre em Artes - Arte e Cultura Contemporânea pela UERJ. Sua vasta experiência contribui para a construção de mais um trabalho autoral do Grupo Teatral Caparaó.

“Levar a minha proposta como diretor para artistas de outras regiões sempre é um lindo desafio. Nesse sentido, temos as trocas de experiências e vivências. E foi assim que aconteceu com a montagem deste novo trabalho. Carne Viva será extremamente intenso, contemporâneo e antenado com as discussões das novas relações entre as pessoas.” Ribamar conclui que o público poderá esperar um “espetáculo de fôlego único, em que se propõe pensar as relações através das ações e dos corpos dos atores.”

Carne Viva nasceu da Residência Teatral, promovida com recursos do Funcultura, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado. “É uma experiência inédita na trajetória do Grupo. Convidar um diretor de fora através de uma residência, com outra identidade e estilo tem sido um grande desafio. Pesquisamos através dos anos uma dramaturgia autoral, por diferentes estilos, mas buscando uma unicidade de composição de escrita, e mantivemos isso", pontua Danyel Sueth.

Como dramaturgo do espetáculo, Sueth diz que Carne Viva parte de um texto tenso, denso, mas acima de tudo, contemporâneo. “As questões que estão abordadas ali estão na ordem do dia sobre o que a sociedade discute e ainda são consideradas tabus. Muitas pessoas ajudaram a construir essa dramaturgia, o próprio Ribamar, e também Lívia Corbellari, que esteve comigo no começo do processo. É uma ousadia o texto de Carne Viva, com riscos, certamente, mas entendo que é um texto necessário.”

A estreia do espetáculo está marcada para o dia 24 de fevereiro, no Teatro Fernando Torres, em Guaçuí, com entrada gratuita.

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