Viradouro traz clima de Sapucaí para Vitória na feijoada da Chegou O Que Faltava

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:00
A Chegou O Que Faltava vai transformar Vitória em uma verdadeira celebração do samba. Para marcar 50 anos de história, a escola de Goiabeiras preparou uma feijoada-show no Na Vista, na Enseada do Suá, reunindo convidados de peso, com destaque para a agremiação carioca Unidos do Viradouro. O evento acontece no dia 19 de outubro.
A vermelha-e-branca de Niterói desembarca na capital capixaba prometendo aquele impacto de avenida: bateria afiada, canto forte e a energia que costuma levantar a Sapucaí. E tem um detalhe especial: a modelo e atriz Thalita Zampirolli, rainha de bateria da escola, vai vir diretamente dos Estados Unidos - onde mora atualmente - para marcar presença no evento.
Mais do que uma agenda de shows, a feijoada celebra uma história feita de tradição, resistência e afeto de bairro. É encontro de gerações, memória coletiva e aquele prazer simples de bater palma junto. Afinal, por aqui, o samba não é só ritmo: é pertencimento.
O evento ainda terá o som autêntico do Samba Criolo, o axé da Banda Movimento com Lilian Lomeu para botar todo mundo pra dançar, e os intervalos nas mãos da DJ Luuh, costurando clássicos e hits atuais.
No auge da festa, quem assume o protagonismo é a própria Chegou O Que Faltava. Em homenagem ao cinquentenário, mais de 60 integrantes tomam palco, camarotes e o meio do público em uma apresentação que reúne todos os segmentos da agremiação.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta