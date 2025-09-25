Viradouro traz clima de Sapucaí para Vitória na feijoada da Chegou O Que Faltava

Samba

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:00

Desfile da escola de samba Unidos do Viradouro durante o Carnaval Rio 2025 Crédito: Luiz Gomes /Fotoarena/Folhapress

A Chegou O Que Faltava vai transformar Vitória em uma verdadeira celebração do samba. Para marcar 50 anos de história, a escola de Goiabeiras preparou uma feijoada-show no Na Vista, na Enseada do Suá, reunindo convidados de peso, com destaque para a agremiação carioca Unidos do Viradouro. O evento acontece no dia 19 de outubro.

A vermelha-e-branca de Niterói desembarca na capital capixaba prometendo aquele impacto de avenida: bateria afiada, canto forte e a energia que costuma levantar a Sapucaí. E tem um detalhe especial: a modelo e atriz Thalita Zampirolli, rainha de bateria da escola, vai vir diretamente dos Estados Unidos - onde mora atualmente - para marcar presença no evento.

Mais do que uma agenda de shows, a feijoada celebra uma história feita de tradição, resistência e afeto de bairro. É encontro de gerações, memória coletiva e aquele prazer simples de bater palma junto. Afinal, por aqui, o samba não é só ritmo: é pertencimento.

Thalita Zampirolli na Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

O evento ainda terá o som autêntico do Samba Criolo, o axé da Banda Movimento com Lilian Lomeu para botar todo mundo pra dançar, e os intervalos nas mãos da DJ Luuh, costurando clássicos e hits atuais.

No auge da festa, quem assume o protagonismo é a própria Chegou O Que Faltava. Em homenagem ao cinquentenário, mais de 60 integrantes tomam palco, camarotes e o meio do público em uma apresentação que reúne todos os segmentos da agremiação.



Wander Pires é o intérprete da Viradouro Crédito: Unidos de Viradouro

Mais informações

FEIJOADA DA CHEGOU

Dia: 19 de outubro (domingo)

19 de outubro (domingo) Horário: 13h

13h Local: Na Vista, Enseada do Suá, em Vitória

Na Vista, Enseada do Suá, em Vitória Onde: R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória - ESFeijoada: 13h às 15h30 | Shows: 13h às 22h

R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória - ESFeijoada: 13h às 15h30 | Shows: 13h às 22h Ingressos: à venda pela Blueticket a partir de R$ 60.

