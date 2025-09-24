Para toda a família

Evento gratuito agita Cariacica com Pele Morena, Glauco e espaço infantil

Puxadinho Moxuara traz ainda o sertanejo de Rickson Maioli, o forró da dupla Gargantas de Ouro e praça gastronômica

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:30

Glauco e Pele Morena farão show gratuito em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

O calendário cultural de Cariacica ganha mais um destaque neste fim de semana. De sexta a domingo (26 a 28), o Shopping Moxuara promove a 9ª edição do Puxadinho Moxuara, evento gratuito que reúne música, gastronomia e lazer em um ambiente voltado para toda a família.

A programação acontece na Arena Moxuara, espaço coberto no estacionamento G7, sempre a partir das 17h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

Música para todos os gostos

A diversidade musical marca a edição deste ano. Na sexta-feira (26), às 20h30, o grupo Pele Morena abre a festa com pagode e sucessos que conquistaram o público capixaba. No sábado (27), o sertanejo de Rickson Maioli sobe ao palco às 19h, seguido pelo cantor Glauco, às 21h, que promete mesclar pagode, axé, funk e forró em um repertório popular.

Já no domingo (28), a programação começa às 18h com Kadu Vieira e segue às 20h com a dupla Gargantas de Ouro, referência do forró há mais de duas décadas no Espírito Santo.

Gastronomia e lazer

Cerveja Artesanal Crédito: Denis Zavhorodnii

Além dos shows, o Puxadinho conta com uma ampla praça gastronômica com diferentes opções de comidas e bebidas, que vão de churrasquinhos e petiscos a doces, picolés e chopp artesanal. Operações como Capixabão Jerusalem, Doce Causa, El Churros Caliente, Estação Espeto, Jardim Bar e Petiscaria, King Bier e outras participam da edição.

As crianças também têm espaço garantido, com brinquedos e atividades coordenadas pelo Tio Marcelo, tornando o evento uma alternativa de lazer para todas as idades.

Programação musical

26 de setembro (sexta) - 20h30: Pele Morena

27 de setembro (sábado) - 19h: Rickson Maioli

27 de setembro (sábado) - 21h: Glauco

28 de setembro (domingo) - 18h: Kadu Vieira

28 de setembro (domingo) - 20h: Gargantas de Ouro

Serviço

9ª edição do Puxadinho Moxuara

Data : 26, 27 e 28 de setembro

: 26, 27 e 28 de setembro Horário : a partir das 17h

: a partir das 17h Local : Shopping Moxuara, Arena Moxuara (estacionamento G7), Cariacica

: Shopping Moxuara, Arena Moxuara (estacionamento G7), Cariacica Entrada: Gratuita, com retirada de ingressos no Sympla

