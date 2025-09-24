Evento gratuito agita Cariacica com Pele Morena, Glauco e espaço infantil

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:30
O calendário cultural de Cariacica ganha mais um destaque neste fim de semana. De sexta a domingo (26 a 28), o Shopping Moxuara promove a 9ª edição do Puxadinho Moxuara, evento gratuito que reúne música, gastronomia e lazer em um ambiente voltado para toda a família.
A programação acontece na Arena Moxuara, espaço coberto no estacionamento G7, sempre a partir das 17h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.
A diversidade musical marca a edição deste ano. Na sexta-feira (26), às 20h30, o grupo Pele Morena abre a festa com pagode e sucessos que conquistaram o público capixaba. No sábado (27), o sertanejo de Rickson Maioli sobe ao palco às 19h, seguido pelo cantor Glauco, às 21h, que promete mesclar pagode, axé, funk e forró em um repertório popular.
Já no domingo (28), a programação começa às 18h com Kadu Vieira e segue às 20h com a dupla Gargantas de Ouro, referência do forró há mais de duas décadas no Espírito Santo.
Além dos shows, o Puxadinho conta com uma ampla praça gastronômica com diferentes opções de comidas e bebidas, que vão de churrasquinhos e petiscos a doces, picolés e chopp artesanal. Operações como Capixabão Jerusalem, Doce Causa, El Churros Caliente, Estação Espeto, Jardim Bar e Petiscaria, King Bier e outras participam da edição.
As crianças também têm espaço garantido, com brinquedos e atividades coordenadas pelo Tio Marcelo, tornando o evento uma alternativa de lazer para todas as idades.
