Duda Reis troca o feed pelo set e estreia no terror “Apanhador de Almas”

Influenciadora com quase 20 milhões de seguidores, Duda Reis investe na carreira de atriz e brilha em sua estreia nas telonas. Confira a entrevista que ela deu à HZ

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 11:11

Do Instagram para as telonas: a influenciadora digital Duda Reis, de 24 anos, acaba de dar um novo passo na carreira e se revela pronta para assumir a vida de atriz. Em entrevista à HZ, ela contou que atuar sempre foi seu grande sonho e que agora decidiu investir de vez nesse caminho.

“Antes de ser influenciadora eu comecei a estudar para ser atriz. Fiz algumas peças e outros trabalhos, mas dei uma pausa. Agora quero investir na minha carreira de atriz”, disse.

Duda Reis troca o feed pelo set e estreia no terror “Apanhador de Almas” Crédito: Reprodução filme "Apanhador de Almas"

E a estreia não poderia ser mais ousada: um filme de terror. Duda interpreta Olívia em Apanhador de Almas, longa dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr. que acompanha quatro jovens aspirantes a bruxas que, durante um ritual sob um eclipse solar, acabam libertando uma criatura maligna. O filme, lançado em setembro nos cinemas, também tem no elenco Klara Castanho, Larissa Ferrara e Jessica Córes.

“Atuar é o lugar que eu mais amo estar. Me ver nas telonas foi a realização de um sonho! Que seja o primeiro de muitos”, celebrou a atriz, que vibrou com a experiência de filmar cenas intensas e cheias de suspense.

Duda Reis investe na carreira de atriz e brilha em sua estreia nas telonas Crédito: Reprodução filme "Apanhador de Almas"

Nascida no Rio de Janeiro, Duda começou a carreira artística em 2016 e já passou pela TV Globo em Malhação: Toda Forma de Amar, além de atuar no teatro, incluindo a tradicional encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

Mas engana-se quem pensa que a vida de Duda cabe só nos sets e nos stories. A jovem vive uma fase madura e consolidada: é mãe da pequena Aurora, fundadora do Instituto Survivor, que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade, e empreendedora, além de influenciadora digital com quase 20 milhões de seguidores.

