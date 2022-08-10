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Obras raras

Veja lista de obras milionárias roubadas por filha de idosa no Rio de Janeiro

Tarsila do Amaral, Di Cavalcante e Alberto Guignard, são apensas alguns dos autores das obras roubadas e vendidas pela filha da vítima
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 18:05

Obra
Obra "Sol poente" (1929) de Tarsila do Amaral (1886-1973) Crédito: Reprodução
O patrimônio desviado pelos criminosos que lesaram a idosa, incluindo a filha da vítima, tem 16 obras de arte. Apenas três quadros de Tarsila do Amaral - Sono, Sol Poente e Pont Neuf - somados valem R$ 700 milhões, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os demais, de artistas como Emeric Marcier e Di Cavalcanti, valem, individualmente, de R$ 150 mil a R$ 2 milhões Somando todas peças, o valor desviado ultrapassa os R$ 711 milhões.
Onze das obras, inclusive Sol Poente e Pont Neuf, foram recuperados pela Polícia. A própria idosa conseguiu reaver Sol Poente, Mascaradas, de Di Cavalcanti, e O Menino, de Alberto Guignard. Maquete Para O Meu Espelho, de Antonio Dias, e Elevador Social, de Rubens Gerchman, teriam sido vendidos ao Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), na capital argentina. Somados, só esses dois quadros valem R$ 3 milhões.
Algumas obras foram achadas em um apartamento de Ipanema escondidas numa cama de casal, entre o colchão e o estrado de madeira.

Veja a lista de quadros, segundo a polícia:

  • O Sono, de Tarsila do Amaral: R$ 300 milhões;
  • Sol Poente, de Tarsila do Amaral: R$ 250 milhões;
  • ont Neuf, de Tarsila do Amaral: R$ 150 milhões;
  • Ela, aquarela, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;
  • Aquarela sem título, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;
  • Desenho Representando uma Paisagem, 1935, de Alberto Guignard: R$ 150 mil;
  • Rue des Rosiers, de Emeric Marcier: R$ 150 mil.
  • Eglise Saint Paul, de Emeric Marcier: R$ 150 mil;
  • Porto de Pesca em Hong-Kong, de Kao Chien-Fu: R$ 1 milhão;
  • O Menino, de Alberto Guignard: R$ 2 milhões;
  • Coruja ao Luar, de Kao Chi-Feng: R$ 1 milhão;
  • Retrato, de Michel Macreau: R$ 150 mil;
  • Mulher na Igreja, de llya Glazunov: R$ 500 mil;
  • Mascaradas, de Di Cavalcanti: R$ 1,5 milhão;
  • Maquete Para Meu Espelho, de Antônio Dias: R$ 1,5 milhão;
  • Elevador Social, de Rubens Gerchman: R$ 1,5 milhão

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