Veja lista de obras milionárias roubadas por filha de idosa no Rio de Janeiro

Obra "Sol poente" (1929) de Tarsila do Amaral (1886-1973) Crédito: Reprodução

O patrimônio desviado pelos criminosos que lesaram a idosa, incluindo a filha da vítima, tem 16 obras de arte. Apenas três quadros de Tarsila do Amaral - Sono, Sol Poente e Pont Neuf - somados valem R$ 700 milhões, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os demais, de artistas como Emeric Marcier e Di Cavalcanti, valem, individualmente, de R$ 150 mil a R$ 2 milhões Somando todas peças, o valor desviado ultrapassa os R$ 711 milhões.

Onze das obras, inclusive Sol Poente e Pont Neuf, foram recuperados pela Polícia. A própria idosa conseguiu reaver Sol Poente, Mascaradas, de Di Cavalcanti, e O Menino, de Alberto Guignard. Maquete Para O Meu Espelho, de Antonio Dias, e Elevador Social, de Rubens Gerchman, teriam sido vendidos ao Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), na capital argentina. Somados, só esses dois quadros valem R$ 3 milhões.

Algumas obras foram achadas em um apartamento de Ipanema escondidas numa cama de casal, entre o colchão e o estrado de madeira.

Veja a lista de quadros, segundo a polícia: