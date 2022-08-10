Veja lista de obras milionárias roubadas por filha de idosa no Rio de Janeiro

O patrimônio desviado pelos criminosos que lesaram a idosa, incluindo a filha da vítima, tem 16 obras de arte. Apenas três quadros de Tarsila do Amaral - Sono, Sol Poente e Pont Neuf - somados valem R$ 700 milhões, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os demais, de artistas como Emeric Marcier e Di Cavalcanti, valem, individualmente, de R$ 150 mil a R$ 2 milhões Somando todas peças, o valor desviado ultrapassa os R$ 711 milhões.
Onze das obras, inclusive Sol Poente e Pont Neuf, foram recuperados pela Polícia. A própria idosa conseguiu reaver Sol Poente, Mascaradas, de Di Cavalcanti, e O Menino, de Alberto Guignard. Maquete Para O Meu Espelho, de Antonio Dias, e Elevador Social, de Rubens Gerchman, teriam sido vendidos ao Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), na capital argentina. Somados, só esses dois quadros valem R$ 3 milhões.
Algumas obras foram achadas em um apartamento de Ipanema escondidas numa cama de casal, entre o colchão e o estrado de madeira.
Veja a lista de quadros, segundo a polícia:
- O Sono, de Tarsila do Amaral: R$ 300 milhões;
- Sol Poente, de Tarsila do Amaral: R$ 250 milhões;
- ont Neuf, de Tarsila do Amaral: R$ 150 milhões;
- Ela, aquarela, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;
- Aquarela sem título, de Cícero Dias: R$ 1 milhão;
- Desenho Representando uma Paisagem, 1935, de Alberto Guignard: R$ 150 mil;
- Rue des Rosiers, de Emeric Marcier: R$ 150 mil.
- Eglise Saint Paul, de Emeric Marcier: R$ 150 mil;
- Porto de Pesca em Hong-Kong, de Kao Chien-Fu: R$ 1 milhão;
- O Menino, de Alberto Guignard: R$ 2 milhões;
- Coruja ao Luar, de Kao Chi-Feng: R$ 1 milhão;
- Retrato, de Michel Macreau: R$ 150 mil;
- Mulher na Igreja, de llya Glazunov: R$ 500 mil;
- Mascaradas, de Di Cavalcanti: R$ 1,5 milhão;
- Maquete Para Meu Espelho, de Antônio Dias: R$ 1,5 milhão;
- Elevador Social, de Rubens Gerchman: R$ 1,5 milhão