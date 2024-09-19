Veja a programação desta quinta do Rock in Rio, com line-up e horário dos shows

Nesta quinta-feira, 19, começa a segunda semana do Rock in Rio. O festival que acontece a cada dois anos no Rio de Janeiro terá atrações musicais nacionais e internacionais. Nomes como Jão, Ed Sheeran, Joss Stone, Will Smith, Glória Groove, Pedro Sampaio e Xande de Pilares passarão pelos palcos do festival, que tem início às 14h, com a abertura dos portões. Confira a line-up completa:
Confira a programação de 19 de setembro (quinta-feira)
Palco Mundo
- 16h40: Jão
- 19h: Joss Stone
- 21h20: Charlie Puth
- 0h: Ed Sheeran
- 15h30: Pedro Sampaio
- 17h50: Felipe Ret convida Caio Luccas
- 20h10: Ferrugem convida Gilsons
- Will Smith
- 22h45: Gloria Groove
- 22h: Illusionize
- 23h30: Gabe
- 1h: Victor Lou
- 2h30: Wade
- 16h: Vinny Santa Fé
- 19h: Fundo de Quintal
- 21h: Xande de Pilares
- Palco Global Village
- 15h30: Sambaiana
- 17h30: Bixiga 70
- 19h15: Noa Kirel
- 15h: WC No Beat convida Mc Gabzin, Felp22 e MC Th
- 17h: Young Piva
- 18h30: Aka Rasta
- 20h30: Lil Whind convida Omni Black e Rapadura