  • Cultura
  Veja a programação desta quinta do Rock in Rio, com line-up e horário dos shows
Festival

Veja a programação desta quinta do Rock in Rio, com line-up e horário dos shows

Dia contará com shows de Ed Sheeran, Charlie Puth, Will Smith, Glória Groove, Pedro Sampaio e mais; confira
Agência Estado

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 13:30

Ed Sheeran durante show em São Paulo, em 2017
Ed Sheeran é o headline do dia 19 de setembro Crédito: Keiny Andrade (F)/Folhapress
Nesta quinta-feira, 19, começa a segunda semana do Rock in Rio. O festival que acontece a cada dois anos no Rio de Janeiro terá atrações musicais nacionais e internacionais. Nomes como Jão, Ed Sheeran, Joss Stone, Will Smith, Glória Groove, Pedro Sampaio e Xande de Pilares passarão pelos palcos do festival, que tem início às 14h, com a abertura dos portões. Confira a line-up completa:

Veja Também

Antes do Rock in Rio, Ed Sheeran assiste a jogo do Fluminense no Maracanã

Confira a programação de 19 de setembro (quinta-feira)
Palco Mundo
  • 16h40: Jão
  • 19h: Joss Stone
  • 21h20: Charlie Puth
  • 0h: Ed Sheeran

Palco Sunset
  • 15h30: Pedro Sampaio
  • 17h50: Felipe Ret convida Caio Luccas
  • 20h10: Ferrugem convida Gilsons
  • Will Smith
  • 22h45: Gloria Groove

Palco New Dance Order
  • 22h: Illusionize
  • 23h30: Gabe
  • 1h: Victor Lou
  • 2h30: Wade

Palco Espaço Favela
  • 16h: Vinny Santa Fé
  • 19h: Fundo de Quintal
  • 21h: Xande de Pilares
  • Palco Global Village
  • 15h30: Sambaiana
  • 17h30: Bixiga 70
  • 19h15: Noa Kirel

Palco Supernova
  • 15h: WC No Beat convida Mc Gabzin, Felp22 e MC Th
  • 17h: Young Piva
  • 18h30: Aka Rasta
  • 20h30: Lil Whind convida Omni Black e Rapadura

Veja Também

Atração do Rock in Rio, Akon fala sobre namoro com Nicole Bahls e férias no Brasil

7 shows que marcaram a história do Rock in Rio

Iza fala sobre desafio de cantar no Rock in Rio aos 8 meses de gestação

