Vale Música: corais e banda sinfônica se apresentam no Sesc Glória

Chegou a hora dos jovens talentos da música no ES apresentarem o resultado de tanto estudo. Três braços do projeto Vale Música ES realizam concertos nesta sexta (14) e sábado (15), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Trata-se dos corais Infantil e Infantojuvenil, além da Banda Sinfônica Vale Música, que apresentam dois espetáculos: um inspirado no universo infantil e outro no amor e esperança.
Os concertos são gratuitos e os interessados devem retirar suas entradas uma hora antes de cada espetáculo na bilheteria do Sesc Glória.
O primeiro acontece nesta sexta-feira (14), às 20h. Em “Estórias de Bichos”, os corais apresentam 12 músicas de “A Arca de Noé” e “Os Saltimbancos” numa homenagem ao Dia das Crianças, comemorado na última quarta (12).
Ao todo, vão se apresentar 13 alunos do Coro Infantil e 64 alunos do Coro Infantojuvenil, sob a regência do maestro Max Michel Alves. De acordo com o regente, o repertório foi selecionado a partir da temática dos animais. “O objetivo é mostrar de que forma a ficção pode criar uma relação mais consciente entre o ser humano e a fauna”, comenta o maestro.
CONCERTO INÉDITO
O segundo é "Luz Imortal", concerto inédito Banda Sinfônica Vale Música, com regência do maestro titular Eduardo Lucas e participação especial do maestro Eduardo Pereira, expoente da nova geração de regentes brasileiros. Ele está marcado para às 19h.
O concerto será dividido em três etapas. Na primeira, o maestro assistente Harilson Rodrigues vai conduzir a Banda Intermediária, formada por alunos em fase de preparação para integrar a Banda Sinfônica. Na segunda parte, o maestro Eduardo Lucas vai reger a Banda Sinfônica Vale Música nas obras “And grant me, Lord, to do”, de Johann Sebastian Bach; “Luz imortal”, de Alexandre Travassos; e “O meteorito de Bendegó”, de Leonardo Gorosito.
A terceira e última etapa do concerto contará com a participação especial do maestro Eduardo Pereira, que vai reger a Banda Sinfônica Vale Música em seis peças de diferentes compositores.
Eduardo presentou-se com as mais importantes orquestras do país, como a Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra Sinfônica da USP, Orquestra de Sopros Brasileira e a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo.
Entre seus principais trabalhos, destaca-se a direção musical do maior Cine Concerto do mundo, a trilogia “O Senhor dos Anéis”, além da turnê “In concert”, de Guilherme Arantes, o tributo Queen Experience in Concert e o show de abertura do Rock in Rio 2022, no “Palco Mundo”, com a banda Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira.
Para o maestro titular Eduardo Lucas, a participação de Eduardo Pereira representará uma experiência enriquecedora para os alunos da Banda Sinfônica Vale Música: “O Eduardo Pereira é uma das promessas da nova geração de maestros brasileiros. Tem ampla atuação tanto na música de concerto de orquestra, e de concerto de banda, quanto nos musicais da Broadway que acontecem no Brasil”, descreve Eduardo Lucas.
VALE MÚSICA
Criando oportunidades para estudantes participarem de formações musicais e desenvolverem seus talentos nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul, o programa Vale Música existe desde o início dos anos 200. No Espírito Santo, o projeto atende 200 alunos, de 07 a 29 anos, na Estação Conhecimento de Serra, em Cidade Continental, e 70 alunos, de 07 a 11 anos, no Núcleo do Vale Música no Parque Botânico Vale, em Vitória.
O projeto conta com diversos grupos de referência como a Orquestra Jovem Vale Música, a Camerata Jovem Vale Música, a Vale Música Jazz Band, a Banda Sinfônica Vale Música, o Coral Infantil Vale Música e o Coral Jovem Vale Música, que se apresentam em eventos na Grande Vitória e demais regiões do país. Entre os artistas que se apresentaram com o Projeto Vale Música ES estão Roberto Menescal, Fernanda Takai, Ivan Lins, Milton Nascimento, Alma Thomas, João Bosco, Indiana Nomma e Gilson Peranzzetta.
As alunas e alunos do Vale Música ES percorreram o Brasil e o exterior em turnês no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, na Sérvia, no Japão e nos Emirados Árabes Unidos.
*Com informações da assessoria da Vale
SERVIÇO
- Concerto "ESTÓRIAS DE BICHOS"
- Coral Infantil Vale Música e Coral Infantojuvenil Vale Música
- Quando: sexta (14), às 20h
- Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- Entrada franca: retirada de ingressos na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 19h
- REPERTÓRIO
- 1) Alecrim dourado (domínio público)
- 2) O pato (Vinicius de Moraes)
- 3) A pulga (Vinicius de Moraes)
- 4) As abelhas (Vinicius de Moraes)
- 5) O jumento (Chico Buarque)
- 6) Um dia de cão (Chico Buarque)
- 7) A Galinha (Chico Buarque)
- 8) História de uma gata (Chico Buarque)
- 9) Twist do Burro Inteligente (Cleber Lizardo de Assis)
- 10) Arca de Noé (Cleber Lizardo de Assis)
- 11) Canto de encanto (Cleber Lizardo de Assis)
- 12) Lá vem o sol (Cleber Lizardo de Assis)
- CONCERTO “LUZ IMORTAL”
- Com a Banda Sinfônica Vale Música regida pelo maestro titular Eduardo Lucas e pelo maestro convidado Eduardo Pereira
- Quando: sábado (15), às 19h
- Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- Entrada franca: retirada de ingressos na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 18h)
- Em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o espetáculo irá disponibilizar tradução intérprete da Língua Brasileira de Sinais.
- PROGRAMA
- Banda Intermediária / Maestro assistente - Harilson Rodrigues
- 1 - O morning star! How fair and bright - Johann Sebastian Bach
- 2 - Aztec Sunrise - John Edmondson
- 3 - Cambridge Overture - Anne McGinty
- Banda Sinfônica Vale Música / Maestro titular - Eduardo Lucas
- 1 - And grant me, Lord, to do - Johann Sebastian Bach
- 2 - Luz imortal - Alexandre Travassos
- 3 - O meteorito de Bendegó - Leonardo Gorosito
- Banda Sinfônica Vale Música / Maestro convidado - Eduardo Pereira
- 4 - Sparks - Brian Balmages
- 5 - Second suite in F for military band - Gustav Holst
- 6 - A Highland Rhapsody - Jan Van der Roost
- 7 - Variações sobre o “Sapo Cururu” - Renato Goulart
- 8 - Shain Park Celebration - Anne McGinty
- 9 - Of Castles and Legends - Thomas Doss