Vale Música: corais e banda sinfônica se apresentam no Sesc Glória

Coral Infantojuvenil Vale Música Crédito: Fabio Prieto

Chegou a hora dos jovens talentos da música no ES apresentarem o resultado de tanto estudo. Três braços do projeto Vale Música ES realizam concertos nesta sexta (14) e sábado (15), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Trata-se dos corais Infantil e Infantojuvenil, além da Banda Sinfônica Vale Música, que apresentam dois espetáculos: um inspirado no universo infantil e outro no amor e esperança.

Os concertos são gratuitos e os interessados devem retirar suas entradas uma hora antes de cada espetáculo na bilheteria do Sesc Glória.

O primeiro acontece nesta sexta-feira (14), às 20h. Em “Estórias de Bichos”, os corais apresentam 12 músicas de “A Arca de Noé” e “Os Saltimbancos” numa homenagem ao Dia das Crianças, comemorado na última quarta (12).

Ao todo, vão se apresentar 13 alunos do Coro Infantil e 64 alunos do Coro Infantojuvenil, sob a regência do maestro Max Michel Alves. De acordo com o regente, o repertório foi selecionado a partir da temática dos animais. “O objetivo é mostrar de que forma a ficção pode criar uma relação mais consciente entre o ser humano e a fauna”, comenta o maestro.

CONCERTO INÉDITO

O segundo é "Luz Imortal", concerto inédito Banda Sinfônica Vale Música, com regência do maestro titular Eduardo Lucas e participação especial do maestro Eduardo Pereira, expoente da nova geração de regentes brasileiros. Ele está marcado para às 19h.

O concerto será dividido em três etapas. Na primeira, o maestro assistente Harilson Rodrigues vai conduzir a Banda Intermediária, formada por alunos em fase de preparação para integrar a Banda Sinfônica. Na segunda parte, o maestro Eduardo Lucas vai reger a Banda Sinfônica Vale Música nas obras “And grant me, Lord, to do”, de Johann Sebastian Bach; “Luz imortal”, de Alexandre Travassos; e “O meteorito de Bendegó”, de Leonardo Gorosito.

Banda Sinfônica Vale Música Crédito: Fabio Prieto

A terceira e última etapa do concerto contará com a participação especial do maestro Eduardo Pereira, que vai reger a Banda Sinfônica Vale Música em seis peças de diferentes compositores.

Eduardo presentou-se com as mais importantes orquestras do país, como a Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra Sinfônica da USP, Orquestra de Sopros Brasileira e a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo.

O maestro Eduardo Pereira Crédito: Helena Mello

Entre seus principais trabalhos, destaca-se a direção musical do maior Cine Concerto do mundo, a trilogia “O Senhor dos Anéis”, além da turnê “In concert”, de Guilherme Arantes, o tributo Queen Experience in Concert e o show de abertura do Rock in Rio 2022, no “Palco Mundo”, com a banda Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira.

Para o maestro titular Eduardo Lucas, a participação de Eduardo Pereira representará uma experiência enriquecedora para os alunos da Banda Sinfônica Vale Música: “O Eduardo Pereira é uma das promessas da nova geração de maestros brasileiros. Tem ampla atuação tanto na música de concerto de orquestra, e de concerto de banda, quanto nos musicais da Broadway que acontecem no Brasil”, descreve Eduardo Lucas.

VALE MÚSICA

Criando oportunidades para estudantes participarem de formações musicais e desenvolverem seus talentos nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul, o programa Vale Música existe desde o início dos anos 200. No Espírito Santo, o projeto atende 200 alunos, de 07 a 29 anos, na Estação Conhecimento de Serra, em Cidade Continental, e 70 alunos, de 07 a 11 anos, no Núcleo do Vale Música no Parque Botânico Vale, em Vitória.

O projeto conta com diversos grupos de referência como a Orquestra Jovem Vale Música, a Camerata Jovem Vale Música, a Vale Música Jazz Band, a Banda Sinfônica Vale Música, o Coral Infantil Vale Música e o Coral Jovem Vale Música, que se apresentam em eventos na Grande Vitória e demais regiões do país. Entre os artistas que se apresentaram com o Projeto Vale Música ES estão Roberto Menescal, Fernanda Takai, Ivan Lins, Milton Nascimento, Alma Thomas, João Bosco, Indiana Nomma e Gilson Peranzzetta.

As alunas e alunos do Vale Música ES percorreram o Brasil e o exterior em turnês no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, na Sérvia, no Japão e nos Emirados Árabes Unidos.

*Com informações da assessoria da Vale

SERVIÇO

Concerto "ESTÓRIAS DE BICHOS"

Coral Infantil Vale Música e Coral Infantojuvenil Vale Música



Quando: sexta (14), às 20h

sexta (14), às 20h Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória Entrada franca: retirada de ingressos na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 19h





retirada de ingressos na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 19h REPERTÓRIO

1) Alecrim dourado (domínio público)



2) O pato (Vinicius de Moraes)



3) A pulga (Vinicius de Moraes)



4) As abelhas (Vinicius de Moraes)



5) O jumento (Chico Buarque)



6) Um dia de cão (Chico Buarque)



7) A Galinha (Chico Buarque)



8) História de uma gata (Chico Buarque)



9) Twist do Burro Inteligente (Cleber Lizardo de Assis)



10) Arca de Noé (Cleber Lizardo de Assis)



11) Canto de encanto (Cleber Lizardo de Assis)



12) Lá vem o sol (Cleber Lizardo de Assis)

