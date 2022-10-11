Laerty Tavares expõe na Casa da Memória de Vila Velha

Após uma temporada em Portugal, onde produziu obras e expôs em galerias importantes da Europa, o artista Laerty Tavares retorna ao Brasil e cria a mostra: “Em Algum Lugar do Mundo”. A estreia será em grande estilo, na Casa da Memória, na Prainha, a partir desta terça-feira (11), às 18h.
A mostra ficará exposta aos visitantes após parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vila Velha, com apoio do Sindiapes.
Serão apresentadas 20 telas, de variadas dimensões, onde realiza uma leitura inovadora e pessoal com desenhos rápidos em giz pastel e acrílico sobre tela, alusivos à imagens ícones de Vila Velha, do Espírito Santo e do Brasil. A mostra contará ainda com espaço reservado aos alunos do artista Laerty, que também irão expor algumas criações, oportunizando visibilidade aos jovens talentos canelas verdes.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha
SERVIÇO
- Exposição de pinturas “Em Algum Lugar do Mundo”
- Obras de Laerty Tavares
- Abertura: dia 11/10 - terça-feira – 18h
- Visitação: até 18/12, de terça a domingo e feriados – das 9h às 18h
- Onde: Casa da Memória de Vila Velha - Prainha, em Vila Velha