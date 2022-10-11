Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte

Laerty Tavares expõe na Casa da Memória de Vila Velha

Mostra “Em Algum Lugar do Mundo” conta com 20 telas do artista. Exposição fica em cartaz até dezembro no espaço cultural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 13:28

Quadro da mostra “Em Algum Lugar do Mundo”, de Laerty Tavares, em cartaz na Casa da Memória, em Vila Velha
Quadro da mostra “Em Algum Lugar do Mundo”, de Laerty Tavares, em cartaz na Casa da Memória, em Vila Velha Crédito: Laerty Tavares/Divulgação
Após uma temporada em Portugal, onde produziu obras e expôs em galerias importantes da Europa, o artista Laerty Tavares retorna ao Brasil e cria a mostra: “Em Algum Lugar do Mundo”. A estreia será em grande estilo, na Casa da Memória, na Prainha, a partir desta terça-feira (11), às 18h.
A mostra ficará exposta aos visitantes após parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vila Velha, com apoio do Sindiapes.
Serão apresentadas 20 telas, de variadas dimensões, onde realiza uma leitura inovadora e pessoal com desenhos rápidos em giz pastel e acrílico sobre tela, alusivos à imagens ícones de Vila Velha, do Espírito Santo e do Brasil. A mostra contará ainda com espaço reservado aos alunos do artista Laerty, que também irão expor algumas criações, oportunizando visibilidade aos jovens talentos canelas verdes.
Quadro da mostra “Em Algum Lugar do Mundo”, de Laerty Tavares, em cartaz na Casa da Memória, em Vila Velha
Quadro da mostra “Em Algum Lugar do Mundo”, de Laerty Tavares, em cartaz na Casa da Memória, em Vila Velha Crédito: Laerty Tavares/Divulgação
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

SERVIÇO

  • Exposição de pinturas “Em Algum Lugar do Mundo”
  • Obras de Laerty Tavares
  • Abertura: dia 11/10 - terça-feira – 18h
  • Visitação: até  18/12, de terça a domingo e feriados – das 9h às 18h
  • Onde: Casa da Memória de Vila Velha - Prainha, em Vila Velha

Veja Também

"Lua em Peixes": mostra traz um recorte da trajetória de Walter Firmo a Vitória

De mosaico a povos da África no ES: Três exposições para curtir em Vitória

Artista do ES exporta obras para capixabas que moram no exterior

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Casa da Memória de Vila Velha Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados