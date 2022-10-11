Laerty Tavares expõe na Casa da Memória de Vila Velha

Quadro da mostra “Em Algum Lugar do Mundo”, de Laerty Tavares, em cartaz na Casa da Memória, em Vila Velha Crédito: Laerty Tavares/Divulgação

Após uma temporada em Portugal, onde produziu obras e expôs em galerias importantes da Europa, o artista Laerty Tavares retorna ao Brasil e cria a mostra: “Em Algum Lugar do Mundo”. A estreia será em grande estilo, na Casa da Memória, na Prainha, a partir desta terça-feira (11), às 18h.

A mostra ficará exposta aos visitantes após parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vila Velha, com apoio do Sindiapes.

Serão apresentadas 20 telas, de variadas dimensões, onde realiza uma leitura inovadora e pessoal com desenhos rápidos em giz pastel e acrílico sobre tela, alusivos à imagens ícones de Vila Velha, do Espírito Santo e do Brasil. A mostra contará ainda com espaço reservado aos alunos do artista Laerty, que também irão expor algumas criações, oportunizando visibilidade aos jovens talentos canelas verdes.

Quadro da mostra “Em Algum Lugar do Mundo”, de Laerty Tavares, em cartaz na Casa da Memória, em Vila Velha Crédito: Laerty Tavares/Divulgação

*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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