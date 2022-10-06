TV Gazeta exibirá o último capítulo de Pantanal em praça de Vitória

Nesta sexta-feira (07), a novela “Pantanal” chega ao fim, se consagrando um sucesso de audiência na programação da Rede Globo. Para agradecer o carinho dos telespectadores, a TV Gazeta - afiliada da emissora carioca no Espírito Santo - vai transmitir o último capítulo em clima de festa e com direito a exibição pública.
A partir das 19h, a Praça de Itararé, em Vitória, receberá um evento com telão, shows e distribuição de brindes. A programação musical ficará por conta da dupla Evandro e Ranieri, com um pocket show na praça.
Além disso, diversas atividades foram pensadas para a criançada, como pintura facial, bola mania e distribuição de algodão doce e pipoca. O evento também vai contar com uma ação de divulgação da nova novela das 21h, ‘Travessia’, de Glória Perez, que estreia na próxima segunda-feira (10).
O apresentador da TV Gazeta, Will Loyola, irá comandar o jogo com perguntas sobre grandes tramas da televisão brasileira, como ‘O Clone’, ‘Caminho das Índias’ e ‘Salve Jorge’, além de dinâmicas envolvendo o ator capixaba Chay Suede, um dos protagonistas de ‘Travessia’.
“Estarei esperando todo mundo para poder brincar e se divertir com perguntas sobre as novelas da TV Globo. Você que é noveleiro, pode ir afiado porque os melhores irão ganhar brindes especiais”, ressaltou o apresentador Will Loyola.
SERVIÇO
- TRANSMISSÃO DO ÚLTIMO CAPÍTULO DE PANTANAL
- Quando: sexta-feira (7), a partir das 19h
- Onde: na Praça de Itararé, em Vitória
- Entrada franca