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Vai deixar saudades

TV Gazeta exibirá o último capítulo de Pantanal em praça de Vitória

Ação contará ainda com um pocket show da dupla Evandro e Ranieri e um game show sobre grandes tramas da televisão brasileira, a partir das 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 17:54

A novela “Pantanal” chega ao fim, nesta sexta-feira (07)
A novela “Pantanal” chega ao fim, nesta sexta-feira (07) Crédito: Fábio Rocha
Nesta sexta-feira (07), a novela “Pantanal” chega ao fim, se consagrando um sucesso de audiência na programação da Rede Globo. Para agradecer o carinho dos telespectadores, a TV Gazeta - afiliada da emissora carioca no Espírito Santo - vai transmitir o último capítulo em clima de festa e com direito a exibição pública.
A partir das 19h, a Praça de Itararé, em Vitória, receberá um evento com telão, shows e distribuição de brindes. A programação musical ficará por conta da dupla Evandro e Ranieri, com um pocket show na praça. 
Além disso, diversas atividades foram pensadas para a criançada, como pintura facial, bola mania e distribuição de algodão doce e pipoca. O evento também vai contar com uma ação de divulgação da nova novela das 21h, ‘Travessia’, de Glória Perez, que estreia na próxima segunda-feira (10).
O apresentador da TV Gazeta, Will Loyola, irá comandar o jogo com perguntas sobre grandes tramas da televisão brasileira, como ‘O Clone’, ‘Caminho das Índias’ e ‘Salve Jorge’, além de dinâmicas envolvendo o ator capixaba Chay Suede, um dos protagonistas de ‘Travessia’.
“Estarei esperando todo mundo para poder brincar e se divertir com perguntas sobre as novelas da TV Globo. Você que é noveleiro, pode ir afiado porque os melhores irão ganhar brindes especiais”, ressaltou o apresentador Will Loyola.

SERVIÇO

  • TRANSMISSÃO DO ÚLTIMO CAPÍTULO DE PANTANAL
  • Quando: sexta-feira (7), a partir das 19h
  • Onde: na Praça de Itararé, em Vitória
  • Entrada franca

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