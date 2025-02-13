Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • TV Gazeta exibe programa especial sobre carnaval capixaba nesta sexta (14)
Carnaval 2025

TV Gazeta exibe programa especial sobre carnaval capixaba nesta sexta (14)

"Sinal Verde: é Carnaval" relembra desafios e conquistas do carnaval, com imagens históricas e entrevistas com grandes nomes do samba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 14:00

Tereu Mathias, mestre de bateria da Piedade e Andressa Leal - filha do construtor do Sambão do Povo e ex-porta-bandeira da Unidos de Jucutuquara
Tereu Mathias, mestre de bateria da Piedade e Andressa Leal, filha do construtor do Sambão do Povo e ex-porta-bandeira da Unidos de Jucutuquara Crédito: Reprodução Rede Gazeta
A TV Gazeta vai levar ao ar, nesta sexta-feira (14), às 23h15, o especial "Sinal Verde: é Carnaval". Com linguagem documental, o programa mergulha na história do carnaval capixaba, destacando as trajetórias de personagens que ajudaram e ainda ajudam a construir essa grande festa e aqueles que seguem perpetuando essa tradição.
A produção resgata imagens dos desfiles antigos e locais onde as escolas de samba desfilaram antes da inauguração do Sambão do Povo, em 1987. Os entrevistados compartilharam lembranças de como era a dinâmica desses desfiles e como as escolas, menores na época, enfrentavam desafios para manter viva a cultura do carnaval.
Luiza Monteiro, rainha do carnaval 2025
Luiza Monteiro, rainha do carnaval 2025 Crédito: Reprodução Rede Gazeta
Entre os entrevistados do especial estão grandes nomes do samba capixaba, como:
  • Lajota Vieira – Puxador e intérprete da escola de samba Amigos da Gurigica
  • Léo Soares – Enredista da MUG
  • Fernanda Figueiredo – Ex-rainha de bateria da MUG por mais de 20 anos
  • Luíza Monteiro – Rainha do carnaval de 2025 e musa da Jucutuquara
  • Jorginho Santos – Ex-mestre de bateria por mais de 25 anos, com passagens pelo Pega No Samba, Barreiros e Andaraí
  • Genivaldo Monteiro – Ex-mestre de bateria da Jucutuquara, na escola desde a fundação, com passagem pela São Torquato
  • Esmeralda Santos – Diretora de carnaval da Império de Fátima, atuante na organização de diversos carnavais desde as décadas de 1970 e 1980
  • Andressa Leal – Uma das maiores porta-bandeiras do Espírito Santo, com passagem pela Jucutuquara. Seu pai foi o construtor do Sambão do Povo
  • Emerson Xumbrega – Intérprete, enredista e presidente da Boa Vista, atuante na escola desde a adolescência, desempenhando diversas funções ao longo dos anos
  • Tereu Martins – Representante da nova geração do samba, é o mestre de bateria mais jovem da Piedade. Sua família também integra a bateria da escola
Bastidores da gravação do programa
Bastidores da gravação do programa "Sinal Verde: é Carnaval" Crédito: Any Cometti
O especial também vai abordar a evolução do carnaval capixaba, trazendo relatos sobre a profissionalização do evento, o impacto econômico gerado para o estado e as transformações no formato dos desfiles ao longo dos anos. Para os amantes do carnaval, é uma oportunidade imperdível de reviver momentos históricos e conhecer mais sobre os bastidores dessa grande festa.

Veja Também

De Garota do Samba 2020 a rainha de bateria: saiba por onde anda Nathy Messias

Veja quem são os jurados que vão definir a campeã do Carnaval de Vitória 2025

Confira as três finalistas do concurso Garota do Samba 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Cultura Samba Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos
Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados