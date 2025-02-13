TV Gazeta exibe programa especial sobre carnaval capixaba nesta sexta (14)

Tereu Mathias, mestre de bateria da Piedade e Andressa Leal, filha do construtor do Sambão do Povo e ex-porta-bandeira da Unidos de Jucutuquara Crédito: Reprodução Rede Gazeta

nesta sexta-feira (14), às 23h15, o especial "Sinal Verde: é Carnaval". Com linguagem documental, o programa mergulha na história do A TV Gazeta vai levar ao ar,, o especial "Sinal Verde: é Carnaval". Com linguagem documental, o programa mergulha na história do carnaval capixaba , destacando as trajetórias de personagens que ajudaram e ainda ajudam a construir essa grande festa e aqueles que seguem perpetuando essa tradição.

A produção resgata imagens dos desfiles antigos e locais onde as escolas de samba desfilaram antes da inauguração do Sambão do Povo, em 1987. Os entrevistados compartilharam lembranças de como era a dinâmica desses desfiles e como as escolas, menores na época, enfrentavam desafios para manter viva a cultura do carnaval.

Luiza Monteiro, rainha do carnaval 2025 Crédito: Reprodução Rede Gazeta

Entre os entrevistados do especial estão grandes nomes do samba capixaba, como:

Lajota Vieira – Puxador e intérprete da escola de samba Amigos da Gurigica

Puxador e intérprete da escola de samba Amigos da Gurigica Léo Soares – Enredista da MUG

Enredista da MUG Fernanda Figueiredo – Ex-rainha de bateria da MUG por mais de 20 anos

Ex-rainha de bateria da MUG por mais de 20 anos Luíza Monteiro – Rainha do carnaval de 2025 e musa da Jucutuquara

Rainha do carnaval de 2025 e musa da Jucutuquara Jorginho Santos – Ex-mestre de bateria por mais de 25 anos, com passagens pelo Pega No Samba, Barreiros e Andaraí

Ex-mestre de bateria por mais de 25 anos, com passagens pelo Pega No Samba, Barreiros e Andaraí Genivaldo Monteiro – Ex-mestre de bateria da Jucutuquara, na escola desde a fundação, com passagem pela São Torquato

Ex-mestre de bateria da Jucutuquara, na escola desde a fundação, com passagem pela São Torquato Esmeralda Santos – Diretora de carnaval da Império de Fátima, atuante na organização de diversos carnavais desde as décadas de 1970 e 1980

Diretora de carnaval da Império de Fátima, atuante na organização de diversos carnavais desde as décadas de 1970 e 1980 Andressa Leal – Uma das maiores porta-bandeiras do Espírito Santo, com passagem pela Jucutuquara. Seu pai foi o construtor do Sambão do Povo

Uma das maiores porta-bandeiras do Espírito Santo, com passagem pela Jucutuquara. Seu pai foi o construtor do Sambão do Povo Emerson Xumbrega – Intérprete, enredista e presidente da Boa Vista, atuante na escola desde a adolescência, desempenhando diversas funções ao longo dos anos

Intérprete, enredista e presidente da Boa Vista, atuante na escola desde a adolescência, desempenhando diversas funções ao longo dos anos Tereu Martins – Representante da nova geração do samba, é o mestre de bateria mais jovem da Piedade. Sua família também integra a bateria da escola

Bastidores da gravação do programa "Sinal Verde: é Carnaval" Crédito: Any Cometti