TV Gazeta exibe programa especial sobre carnaval capixaba nesta sexta (14)

A TV Gazeta vai levar ao ar, nesta sexta-feira (14), às 23h15, o especial "Sinal Verde: é Carnaval". Com linguagem documental, o programa mergulha na história do carnaval capixaba, destacando as trajetórias de personagens que ajudaram e ainda ajudam a construir essa grande festa e aqueles que seguem perpetuando essa tradição.
A produção resgata imagens dos desfiles antigos e locais onde as escolas de samba desfilaram antes da inauguração do Sambão do Povo, em 1987. Os entrevistados compartilharam lembranças de como era a dinâmica desses desfiles e como as escolas, menores na época, enfrentavam desafios para manter viva a cultura do carnaval.
Entre os entrevistados do especial estão grandes nomes do samba capixaba, como:
- Lajota Vieira – Puxador e intérprete da escola de samba Amigos da Gurigica
- Léo Soares – Enredista da MUG
- Fernanda Figueiredo – Ex-rainha de bateria da MUG por mais de 20 anos
- Luíza Monteiro – Rainha do carnaval de 2025 e musa da Jucutuquara
- Jorginho Santos – Ex-mestre de bateria por mais de 25 anos, com passagens pelo Pega No Samba, Barreiros e Andaraí
- Genivaldo Monteiro – Ex-mestre de bateria da Jucutuquara, na escola desde a fundação, com passagem pela São Torquato
- Esmeralda Santos – Diretora de carnaval da Império de Fátima, atuante na organização de diversos carnavais desde as décadas de 1970 e 1980
- Andressa Leal – Uma das maiores porta-bandeiras do Espírito Santo, com passagem pela Jucutuquara. Seu pai foi o construtor do Sambão do Povo
- Emerson Xumbrega – Intérprete, enredista e presidente da Boa Vista, atuante na escola desde a adolescência, desempenhando diversas funções ao longo dos anos
- Tereu Martins – Representante da nova geração do samba, é o mestre de bateria mais jovem da Piedade. Sua família também integra a bateria da escola
O especial também vai abordar a evolução do carnaval capixaba, trazendo relatos sobre a profissionalização do evento, o impacto econômico gerado para o estado e as transformações no formato dos desfiles ao longo dos anos. Para os amantes do carnaval, é uma oportunidade imperdível de reviver momentos históricos e conhecer mais sobre os bastidores dessa grande festa.