Tudo sobre ‘Everyone’s A Star’, o novo álbum do 5 Seconds of Summer

Com o single “Not Ok”, banda australiana inaugura uma nova fase sob a gravadora Republic Records

Samara Ramos Residente em Jornalismo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19:30

Novo álbum do 5SOS Crédito: Reprodução/5SOS

Com o último álbum de estúdio lançado em 2022, o 5SOS anunciou na última semana seu novo disco, previsto para dia 14 de novembro, e apresentou o single inédito “Not Ok”. A nova era da banda australiana mantém a linha pop punk característica, mas promete, já na identidade visual, abraçar ainda mais o lado punk do grupo.

O álbum, intitulado “Everyone’s A Star”, é o primeiro lançado sob a nova gravadora da banda, a Republic Records, que tem em seu catálogo nomes como Ariana Grande e The Weeknd. Além disso, marca a volta a uma grande gravadora desde a saída da Interscope em 2021.

No single “Not Ok”, o 5SOS já deixa claro o tom dessa fase. Com ritmo pulsante e energético, somado a solos de guitarra e base eletrônica, a banda busca entregar um trabalho distinto dos anteriores, sem perder a essência que a consagrou.

Em entrevista à Rolling Stone norte-americana, os integrantes comentaram que o novo álbum reflete a maturidade alcançada pela banda. Eles ainda revelaram que a identidade visual do projeto foi inspirada em referências dos anos 2000.

A expectativa do público também é grande, especialmente porque Luke Hemmings, Michael Clifford e Calum Hood lançaram trabalhos individuais recentemente. Esse movimento é visto com bons olhos pelos fãs, que valorizam a liberdade criativa dos músicos em seus projetos solo sem que isso comprometa a continuidade da banda.

Sobre as faixas de “Everyone’s A Star”, a previsão é que dialoguem com a cultura atual das redes sociais e os novos comportamentos que surgem a partir dela.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Marcella Scaramella.

