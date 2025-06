Em Vila Velha

Trio Forrozão e Dallas Country são atrações em festa de São João em Vila Velha

Edição junina do Delírio Tropical reúne 16 atrações e DJs para o Parque da Prainha, com shows, feira, espaço kids e acessibilidade garantida

Publicado em 27 de junho de 2025 às 14:00

Trio Forrozão e Dallas Country marcam presença no Delírio Tropical de São João Crédito: Divulgação / Melina Furlan

O tradicional Festival Delírio Tropical chega à sua sexta edição em clima de festa junina. Intitulada “Arraiá da Vila – Delírio Tropical de São João”, a edição especial acontece de 11 a 13 de julho, no Parque da Prainha, em Vila Velha, com entrada gratuita e mais de 25 horas de programação musical. >

Com curadoria voltada à valorização da cultura local e nordestina, o evento vai reunir 16 atrações nacionais e regionais e três projetos de DJs residentes, explorando a diversidade do forró em suas variações: tradicional, eletrônico, romântico, roots e estilizado.>

Além dos shows, o festival oferece espaço kids, feira de empreendedores locais e praça de alimentação, tornando a experiência completa para toda a família.>

Forró para todos os gostos

O festival abre na sexta (11) com o projeto Vitrola Nordestina, coletivo de DJs que tocam exclusivamente discos de vinil. A noite segue com apresentações do grupo Forrofiá, do duo Amanda Requião e Janayna Pereira (ES/SP), e do Trio Forrozão (RJ). >

Banda Lamparina e Janayana Pereira Crédito: Sarah Leal / Caio Oviedo

No sábado (12), a festa começa às 14h com a DJ Karine e as Bolachas, seguida por nomes como Trio Maracá, Os Carreteiros, Bernadete França (SP) e Afterclapp (SC). O encerramento traz um encontro inédito entre o grupo mineiro Lamparina e o capixaba Chorou Bebel.>

O domingo (13) começa ao meio-dia com a DJ Jamboo (PA). Na sequência, se apresentam Arraiá do Já Gamei com Felipe Peó, Forró Bem Te Vi com Lore Dalvi, Comichão e o retorno do grupo Dallas Country, que volta aos palcos após 18 anos. Conhecido pelo hit "Clima de Rodeio", o grupo marcou época nos anos 2000.>

Cultura e tradição com acessibilidade

A proposta do festival é criar um verdadeiro São João capixaba. “Durante os meses de junho e julho, o forró domina a cena cultural do Espírito Santo, e muitas bandas locais se destacam”, explica Sullivan Silva, diretor-geral do evento. “Buscamos valorizar tanto nomes consolidados quanto novos talentos, promovendo um encontro de gerações.” >

Banda Chorou Bebel Crédito: Marcela Bicalho

Toda a estrutura do evento segue as diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão, com equipe de atendimento humanizado, rampas de acesso, área reservada com visão para o palco, cardápios em braile, intérprete de Libras, audiodescrição e banheiros adaptados.>

Programação completa

Sexta-feira (11/07)

17h – DJ Vitrola Nordestina (ES)

18h – Forrofiá (ES)

20h – Amanda Requião convida Janayna Pereira (ES/SP)

22h30 – Trio Forrozão (RJ)





Sábado (12/07)

14h – DJ Karine e as Bolachas (ES)

15h30 – Trio Maracá

17h30 – Os Carreteiros (ES)

19h30 – Bernadete França (SP)

21h15 – Afterclapp (SC)

23h – Lamparina convida Chorou Bebel (MG/ES)





Domingo (13/07)

12h – DJ Jamboo (PA)

14h – Arraiá do Já Gamei part. Felipe Peó (ES)

17h – Forró Bem Te Vi part. Lore Dalvi (ES)

19h – Comichão (ES)

21h – Dallas Country (ES)

