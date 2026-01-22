Para Rai completa 40 anos com trio elétrico e folia especial em Conceição da Barra

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:00
- Atualizado em 2 horas
O Bloco Para Rai, um dos mais tradicionais do Espírito Santo, completa 40 anos de história no Carnaval de Conceição da Barra. Fundado com foco na valorização da cultura popular, da cidadania e da música percussiva, o bloco é marca registrada nas ruas do balneário durante o período da folia.
A programação comemorativa inclui desfiles em todos os dias de Carnaval, com batucada, trio elétrico e o tradicional Bloco Brilha Quem Pode, conhecido pelas fantasias criativas e pela proposta irreverente. As atividades reúnem foliões de diferentes gerações e reforçam o caráter democrático do carnaval de rua na cidade.
Uma das novidades desta edição é o retorno do desfile com trio elétrico, marcado para a segunda-feira (16/02). A apresentação será comandada pelo cantor Alan Venturin, responsável por conduzir o repertório do bloco durante o percurso pelas ruas do balneário.
Além do trio elétrico, o Para Rai mantém sua programação tradicional. No sábado (14/02), acontece o cortejo da batucada, que percorre bares e pontos históricos da cidade, com encerramento ao entardecer, às margens do Rio Cricaré. Já no domingo (15/02), o bloco desfila pelo circuito Pôr do Sol, com concentração no Restaurante Casarão. O trajeto inclui ruas da Barra antiga e a Praça Matriz, com término também às margens do rio.
O encerramento das comemorações dos 40 anos será na terça-feira (17/02), com a realização do Bloco Brilha Quem Pode. O desfile contará com a participação da bandinha Pôr do Sol e será marcado pelo uso de fantasias variadas e pelo clima de descontração que caracteriza o evento.
