Tomorrowland Brasil terá shows de Alok, Steve Aoki e Alesso; veja line-up

Alok no Festival de Alegre em 2024 Crédito: Arthur Louzada

O festival Tomorrowland divulgou, nesta quinta-feira (3), o lineup da edição brasileira deste ano, que ocorre de 10 a 12 de outubro.

Alok, Nicky Romero, ANNA, R3HAB, Steve Aoki e Alesso, são apenas alguns dos 150 artistas que vão tocar no festival, o maior de música eletrônica do mundo. O evento, que ocorre em Parque Maeda, em Itu, no estado de São Paulo, conta com a presença de mais de 150 artistas.

Uma das novidades é o projeto de Alok, "Something Else", que estreia no festival. O artista abdica do pop eletrônico e volta às suas raízes de psytrance e música underground mais experimental.

Alguns dos destaques brasileiros na programação do festival são Vintage Culture, Bhaskar, Bruno Martini, Cat Dealers, KVSH, entre outros.

O tema deste ano, "LIFE", será retratado no principal palco do evento. Revelado pela primeira vez em 2024, na edição especial de 20 anos do festival, na Bélgica, ele é decorado como o reino mítico Silvyra, onde pessoas, natureza e criaturas mágica convivem em harmonia. Serão seis palcos no total, com artistas diferentes se apresentando ao longo do festival.

O tema do ano passado, "Adscendo", se baseava na mescla entre a fantasia e a realidade, contando a história de uma cidade mágica que flutua no céu.

A pré-venda é exclusiva para clientes da empresa de cripto moedas Bybit. Ela começa nesta sexta (4), às 10h. A venda para o público em geral estará disponível na terça (8), no site do festival.

Veja o line-up:

Absolem

Agents of Time

Alesso

Aline Rocha

Alok

ANNA

Antdot

Armin van Buuren

ATKÖ

Aura Vortex

Axwell

Becker

DJ Bhaskar Crédito: Divulgação

Bhaskar

Bibi Seck

Bigfett

B Jones

Blazy

Bora Uzer

Bruno Be

Bruno Martini

Camila Jun

Cassian

Cat Dealers

Curol

Dang3r

Da Tweekaz

Dimitri Vegas

DubVision

Eli Iwasa

FatSync

Fedde Le Grand

Fernanda Pistelli

GABE

Henri PFR

Ida Engberg

I Hate Models

James Hype

John Newman

KASIA

Kevin de Vries

Kevin di Serna

Kiko Franco

Kölsch

Konstatin Sibold

KVSH no Festival de Alegre em 2024 Crédito: Arthur Louzada