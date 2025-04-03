Tomorrowland Brasil terá shows de Alok, Steve Aoki e Alesso; veja line-up

O festival Tomorrowland divulgou, nesta quinta-feira (3), o lineup da edição brasileira deste ano, que ocorre de 10 a 12 de outubro.
Alok, Nicky Romero, ANNA, R3HAB, Steve Aoki e Alesso, são apenas alguns dos 150 artistas que vão tocar no festival, o maior de música eletrônica do mundo. O evento, que ocorre em Parque Maeda, em Itu, no estado de São Paulo, conta com a presença de mais de 150 artistas.
Uma das novidades é o projeto de Alok, "Something Else", que estreia no festival. O artista abdica do pop eletrônico e volta às suas raízes de psytrance e música underground mais experimental.
Alguns dos destaques brasileiros na programação do festival são Vintage Culture, Bhaskar, Bruno Martini, Cat Dealers, KVSH, entre outros.
O tema deste ano, "LIFE", será retratado no principal palco do evento. Revelado pela primeira vez em 2024, na edição especial de 20 anos do festival, na Bélgica, ele é decorado como o reino mítico Silvyra, onde pessoas, natureza e criaturas mágica convivem em harmonia. Serão seis palcos no total, com artistas diferentes se apresentando ao longo do festival.
O tema do ano passado, "Adscendo", se baseava na mescla entre a fantasia e a realidade, contando a história de uma cidade mágica que flutua no céu.
A pré-venda é exclusiva para clientes da empresa de cripto moedas Bybit. Ela começa nesta sexta (4), às 10h. A venda para o público em geral estará disponível na terça (8), no site do festival.
Veja o line-up:
- Absolem
- Agents of Time
- Alesso
- Aline Rocha
- Alok
- ANNA
- Antdot
- Armin van Buuren
- ATKÖ
- Aura Vortex
- Axwell
- Becker
- Bhaskar
- Bibi Seck
- Bigfett
- B Jones
- Blazy
- Bora Uzer
- Bruno Be
- Bruno Martini
- Camila Jun
- Cassian
- Cat Dealers
- Curol
- Dang3r
- Da Tweekaz
- Dimitri Vegas
- DubVision
- Eli Iwasa
- FatSync
- Fedde Le Grand
- Fernanda Pistelli
- GABE
- Henri PFR
- Ida Engberg
- I Hate Models
- James Hype
- John Newman
- KASIA
- Kevin de Vries
- Kevin di Serna
- Kiko Franco
- Kölsch
- Konstatin Sibold
- KVSH
- Laidback Luke
- Layton Giordani
- Liu
- Lost Frequencies
- Lucas & Steve
- Maddix
- Malifoo
- Malive
- MANDY
- Matisse &Sadko
- Max Styler
- Maz
- Meduza
- Mees Salomés
- Mind Against
- Miss Monique
- NERVO
- Nicky Romero
- Nico Moreno
- Odymel
- Olympe
- R3HAB
- Roddy Lima
- Reinier Zonneveld
- Samm
- Sighter
- Silvio Soul
- Steve Aoki
- Third Party
- Unfazed
- Vintage Culture
- V.Falabella
- VTSS
- Wrecked Machines
- Yotto
- Yves V
- ZAC
- Zerb