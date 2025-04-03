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Em São Paulo

Tomorrowland Brasil terá shows de Alok, Steve Aoki e Alesso; veja line-up

Mais de 150 artistas vão tocar no festival, o maior de música eletrônica do mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 12:54

Festival de Alegre 2024
Alok no Festival de Alegre em 2024 Crédito: Arthur Louzada
O festival Tomorrowland divulgou, nesta quinta-feira (3), o lineup da edição brasileira deste ano, que ocorre de 10 a 12 de outubro.
Alok, Nicky Romero, ANNA, R3HAB, Steve Aoki e Alesso, são apenas alguns dos 150 artistas que vão tocar no festival, o maior de música eletrônica do mundo. O evento, que ocorre em Parque Maeda, em Itu, no estado de São Paulo, conta com a presença de mais de 150 artistas.
Uma das novidades é o projeto de Alok, "Something Else", que estreia no festival. O artista abdica do pop eletrônico e volta às suas raízes de psytrance e música underground mais experimental.
Alguns dos destaques brasileiros na programação do festival são Vintage Culture, Bhaskar, Bruno Martini, Cat Dealers, KVSH, entre outros.
O tema deste ano, "LIFE", será retratado no principal palco do evento. Revelado pela primeira vez em 2024, na edição especial de 20 anos do festival, na Bélgica, ele é decorado como o reino mítico Silvyra, onde pessoas, natureza e criaturas mágica convivem em harmonia. Serão seis palcos no total, com artistas diferentes se apresentando ao longo do festival.
O tema do ano passado, "Adscendo", se baseava na mescla entre a fantasia e a realidade, contando a história de uma cidade mágica que flutua no céu.
A pré-venda é exclusiva para clientes da empresa de cripto moedas Bybit. Ela começa nesta sexta (4), às 10h. A venda para o público em geral estará disponível na terça (8), no site do festival.

Veja o line-up:

  • Absolem
  • Agents of Time
  • Alesso
  • Aline Rocha
  • Alok
  • ANNA
  • Antdot
  • Armin van Buuren
  • ATKÖ
  • Aura Vortex
  • Axwell
  • Becker
DJ Bhaskar se apresenta neste sábado (11)
DJ Bhaskar Crédito: Divulgação
  • Bhaskar
  • Bibi Seck
  • Bigfett
  • B Jones
  • Blazy
  • Bora Uzer
  • Bruno Be
  • Bruno Martini
  • Camila Jun
  • Cassian
  • Cat Dealers
  • Curol
  • Dang3r
  • Da Tweekaz
  • Dimitri Vegas
  • DubVision
  • Eli Iwasa
  • FatSync
  • Fedde Le Grand
  • Fernanda Pistelli
  • GABE
  • Henri PFR
  • Ida Engberg
  • I Hate Models
  • James Hype
  • John Newman
  • KASIA
  • Kevin de Vries
  • Kevin di Serna
  • Kiko Franco
  • Kölsch
  • Konstatin Sibold
Festival de Alegre 2024
KVSH no Festival de Alegre em 2024 Crédito: Arthur Louzada
  • KVSH
  • Laidback Luke
  • Layton Giordani
  • Liu
  • Lost Frequencies
  • Lucas & Steve
  • Maddix
  • Malifoo
  • Malive
  • MANDY
  • Matisse &Sadko
  • Max Styler
  • Maz
  • Meduza
  • Mees Salomés
  • Mind Against
  • Miss Monique
  • NERVO
  • Nicky Romero
  • Nico Moreno
  • Odymel
  • Olympe
  • R3HAB
  • Roddy Lima
  • Reinier Zonneveld
  • Samm
  • Sighter
  • Silvio Soul
  • Steve Aoki
  • Third Party
  • Unfazed
  • Vintage Culture
  • V.Falabella
  • VTSS
  • Wrecked Machines
  • Yotto
  • Yves V
  • ZAC
  • Zerb

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