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Turnê

Dua Lipa anuncia shows no Brasil; veja locais, datas e valores

Três anos após se apresentar no Rock in Rio em 2022, cantora retorna ao País para dois concertos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 16:54

Dua Lipa diz que só irá ao Catar ‘quando cumprirem promessas de direitos humanos’
Dua Lipa Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A cantora Dua Lipa anunciou nesta terça-feira, 1º, que retornará ao Brasil em 2025 com sua turnê Radical Optimism Tour. A artista, que marcou presença no Rock in Rio em 2022, se apresentará em São Paulo, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, em 22 de novembro.
O primeiro concerto será na Estádio Morumbis, na capital paulista, e o segundo no Estádio Nilton Santos, na capital fluminense. A venda geral de ingressos tem início no próximo dia 10, às 10h, no site da Ticketmaster.
É, no entanto, possível conseguir os ingressos antes. Uma pré-venda do artista será realizada no dia 7, às 10h, também no site da Ticketmaster. Para participar dessa modalidade, é necessário se cadastrar no site da Dua Lipa.
Uma nova pré-venda ocorre no dia 8, às 10h, no site da Ticketmaster. Para participar dessa modalidade, é necessário ter um cartão Visa. Os valores dos ingressos variam entre R$ 230 e R$ 940.

Dua Lipa em São Paulo

  • Data: 15/11/2025 (Sábado)
  • Abertura dos portões: 16h
  • Horário: 21h
  • Local: Estádio do Morumbis
  • Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP, 05653-070
  • Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial
  • Preços: Pista Premium A/B - R$ 890 (inteira), R$ 445 (meia-entrada); Pista - R$ 590 (inteira), R$ 295 (meia-entrada); Cadeira Inferior - R$ 720 (inteira), R$ 360 (meia-entrada); Cadeira Superior - R$ 780 (inteira), R$ 390 (meia-entrada); Arquibancada - R$ 460 (inteira), R$ 230 (meia-entrada)

Dua Lipa no Rio de Janeiro

  • Data: 22/11/2025 (Sábado)
  • Abertura dos Portões: 16h
  • Horário: 21h
  • Local: Estádio Nilton Santos
  • Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 20770-001
  • Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial
  • Preços: Pista Premium A/B - R$ 940 (inteira), R$ 470 (meia-entrada); Pista - R$ 590 (inteira), R$ 295 (meia-entrada); Cadeira Sul - R$ 640 (inteira), R$ 320 (meia-entrada); Cadeira Inferior Leste e Oeste - R$ 780 (inteira), R$ 390 (meia-entrada); Cadeira Superior Leste e Oeste A e B - R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

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