Dua Lipa anuncia shows no Brasil; veja locais, datas e valores

A cantora Dua Lipa anunciou nesta terça-feira, 1º, que retornará ao Brasil em 2025 com sua turnê Radical Optimism Tour. A artista, que marcou presença no Rock in Rio em 2022, se apresentará em São Paulo, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, em 22 de novembro.
O primeiro concerto será na Estádio Morumbis, na capital paulista, e o segundo no Estádio Nilton Santos, na capital fluminense. A venda geral de ingressos tem início no próximo dia 10, às 10h, no site da Ticketmaster.
É, no entanto, possível conseguir os ingressos antes. Uma pré-venda do artista será realizada no dia 7, às 10h, também no site da Ticketmaster. Para participar dessa modalidade, é necessário se cadastrar no site da Dua Lipa.
Uma nova pré-venda ocorre no dia 8, às 10h, no site da Ticketmaster. Para participar dessa modalidade, é necessário ter um cartão Visa. Os valores dos ingressos variam entre R$ 230 e R$ 940.
Dua Lipa em São Paulo
- Data: 15/11/2025 (Sábado)
- Abertura dos portões: 16h
- Horário: 21h
- Local: Estádio do Morumbis
- Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP, 05653-070
- Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial
- Preços: Pista Premium A/B - R$ 890 (inteira), R$ 445 (meia-entrada); Pista - R$ 590 (inteira), R$ 295 (meia-entrada); Cadeira Inferior - R$ 720 (inteira), R$ 360 (meia-entrada); Cadeira Superior - R$ 780 (inteira), R$ 390 (meia-entrada); Arquibancada - R$ 460 (inteira), R$ 230 (meia-entrada)
Dua Lipa no Rio de Janeiro
- Data: 22/11/2025 (Sábado)
- Abertura dos Portões: 16h
- Horário: 21h
- Local: Estádio Nilton Santos
- Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 20770-001
- Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial
- Preços: Pista Premium A/B - R$ 940 (inteira), R$ 470 (meia-entrada); Pista - R$ 590 (inteira), R$ 295 (meia-entrada); Cadeira Sul - R$ 640 (inteira), R$ 320 (meia-entrada); Cadeira Inferior Leste e Oeste - R$ 780 (inteira), R$ 390 (meia-entrada); Cadeira Superior Leste e Oeste A e B - R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)