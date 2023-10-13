Tomorrowland Brasil começa em Itu e marca seu retorno após um hiato de sete anos

O Tomorrowland Brasil marca seu retorno em 2023 após um hiato de sete anos. O evento começou para o público geral no período da tarde desta quinta-feira, 12, em Itu, São Paulo, no Parque Maeda, e segue até o dia 14 de outubro, com o tema "The Reflection of Love - Chapter II".
Embora todas as entradas para o festival tenham sido vendidas, os aficionados por música eletrônica poderão acompanhar as performances de DJs renomados, como Tiësto, Martin Garrix e Alok.
A transmissão ao vivo será feita pelo Globoplay a partir das 18h40 (de Brasília), também para não assinantes da plataforma, e pelo Multishow começando às 21h40.
Confira a programação completa com o line-up do festival:
12 de outubro
Mainstage
- 14h: Malifoo
- 15h30: Ashibah
- 16h30: Henri PFR
- 17h35: Öwnboss
- 18h40: MATTN
- 19h40: Sunnery James & Ryan Marciano
- 20h40: Amber Broos
- 21h45: Afrojack
- 22h50: Kölsch
- 23h50: Martin Garrix
- 0h50: TiëSto
Tulip
- 15h: Scorsi
- 16h30: Urbandawn
- 18h: Nostalgix
- 19h: DJ Marky
- 20h: Andromedik
- 21h: Barely Alive B2B Kompany
- 22h: Jessica Audiffred
- 23h: Netsky
- 0h: NGHTMRE
Youphoria
- 15h: Zac
- 17h: Fancy Inc
- 18h: Scorz
- 19h: Aname
- 20h: Miss Monique
- 21h30: Gui Boratto
- 23h: Franky Wah
- 0h30: Joris Voorn
CORE
- 14h: Davis
- 15h30: Trajano
- 17h: Dana Montana
- 18h30: Badsista
- 20h: DJ BORING
- 22h: TSHA0h: Nina Kraviz
Essence by Becks
- 14h: Waltervelt B2B Silvio Soul
- 16h: Eli Iwasa B2B Valentina Luz
- 18h: Anderson Noise B2B Renato Ratier
- 20h: Alex Stein B2B Victor Ruiz
- 22h: Nicole Moudaber B2B Layton Giordani
- 0h: ANNA B2B Ida Engberg
13 de outubro
Mainstage
- 14h: Jessica Brankka
- 15h30: KVSH
- 16h30: Carola
- 17h35: Cat Dealers
- 18h40: B Jones
- 19h40: Nervo
- 20h40: ANNA
- 21h45: Vintage Culture
- 22h50: Sebastian Ingrosso
- 23h50: Dimitri Vegas & Like Mike
- 0h50: Steve Aoki
Tulip
- 15h: Fernanda Pistelli
- 16h: Aura Vortex
- 17h: Freedom Fighters
- 18h: Liquid Soul
- 19h: Chapeleiro
- 20h: Blastoyz
- 21h: Coone
- 22h: MANDY
- 23h: Da Tweekaz
- 0h: Sub Zero Project
Youphoria
- 15h: Doozie
- 16h: DJ Glen
- 17h: Jord18h: Meca
- 19h: Liu
- 20h: Chemical Surf
- 21h: Pretty Pink
- 22h: Öwnboss
- 23h: Lost Frequencies
- 0h: Bakermat1h: Acraze
CORE
- 14h: Due
- 15h30: Mila Journée
- 17h: Capoon
- 18h30: Dino Lenny
- 20h: Jaguar
- 22h: Skepta
- 0h: me
Essence by Becks
- 14h: Beltran
- 15h30: Gabe
- 17h: Layla Benitez
- 18h30: Francis Mercier
- 20h: Korolova
- 22h: Gordo
- 0h: Purple Disco Machine
14 de outubro
Mainstage
- 14h: Aline Rocha
- 15h30: Vicotr Lou
- 16h30: Bhaskar
- 17h35: Yves V
- 18h40: Deorro
- 19h40: John Newman
- 20h40: Don Diablo
- 21h45: Lost Frequencies
- 22h50: Paul Kalkbrenner
- 23h50: Steve Agnello
- 0h50: Alok
Tulip
- 15h: Acid Asian
- 16h: Tessuto
- 17h30: KENYA20HZ
- 19h: Sara Landry
- 20h30: Patrick Mason
- 22h30: Indira Paganotto
- 0h: Héctor Oaks
Youphoria
- 15h: Pontifexx
- 16h: INNDRIVE
- 17h: Bruno Martini
- 18h: Sevenn
- 19h: Azteck B2B Diego Miranda
- 20h: Vinne
- 21h: Dubdogz
- 22h: Felix Jehn
- 23h: Bassjackers
- 0h: Dimitri Vegas & Like Mike
- 1h: Brennan Heart
CORE
- 14h: Jackson
- 15h30: RHR
- 17h: CESRV
- 18h30: Antdot B2B Maz
- 20h: Sofia Kourtesis
- 22h: Brina Knauss
- 0h: Vintage Culture B2B ANNA
Essence by Becks
- 14h: Bigfett
- 16h: BINARYH
- 18h: Bora Uzer
- 20h: Like Mike
- 22h: Fideles
- 0h: Mind Against