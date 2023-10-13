  • Tomorrowland Brasil começa em Itu e marca seu retorno após um hiato de sete anos
Tomorrowland Brasil começa em Itu e marca seu retorno após um hiato de sete anos

Festival de música eletrônica volta ao País com apresentações de Alok, Tiësto e Martin Garrix
Agência Estado

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 08:53

Festival Tomorrowland retorna ao Brasil após sete anos de hiato Crédito: Tomorrowland/Divulgação
O Tomorrowland Brasil marca seu retorno em 2023 após um hiato de sete anos. O evento começou para o público geral no período da tarde desta quinta-feira, 12, em Itu, São Paulo, no Parque Maeda, e segue até o dia 14 de outubro, com o tema "The Reflection of Love - Chapter II".
Embora todas as entradas para o festival tenham sido vendidas, os aficionados por música eletrônica poderão acompanhar as performances de DJs renomados, como Tiësto, Martin Garrix e Alok.
A transmissão ao vivo será feita pelo Globoplay a partir das 18h40 (de Brasília), também para não assinantes da plataforma, e pelo Multishow começando às 21h40.
DJ Alok
DJ Alok Crédito: Instagram/alok
Confira a programação completa com o line-up do festival:
12 de outubro
Mainstage
  • 14h: Malifoo
  • 15h30: Ashibah
  • 16h30: Henri PFR
  • 17h35: Öwnboss
  • 18h40: MATTN
  • 19h40: Sunnery James & Ryan Marciano
  • 20h40: Amber Broos
  • 21h45: Afrojack
  • 22h50: Kölsch
  • 23h50: Martin Garrix
  • 0h50: TiëSto
Tulip
  • 15h: Scorsi
  • 16h30: Urbandawn
  • 18h: Nostalgix
  • 19h: DJ Marky
  • 20h: Andromedik
  • 21h: Barely Alive B2B Kompany
  • 22h: Jessica Audiffred
  • 23h: Netsky
  • 0h: NGHTMRE
Youphoria
  • 15h: Zac
  • 17h: Fancy Inc
  • 18h: Scorz
  • 19h: Aname
  • 20h: Miss Monique
  • 21h30: Gui Boratto
  • 23h: Franky Wah
  • 0h30: Joris Voorn
CORE
  • 14h: Davis
  • 15h30: Trajano
  • 17h: Dana Montana
  • 18h30: Badsista
  • 20h: DJ BORING
  • 22h: TSHA0h: Nina Kraviz
Essence by Becks
  • 14h: Waltervelt B2B Silvio Soul
  • 16h: Eli Iwasa B2B Valentina Luz
  • 18h: Anderson Noise B2B Renato Ratier
  • 20h: Alex Stein B2B Victor Ruiz
  • 22h: Nicole Moudaber B2B Layton Giordani
  • 0h: ANNA B2B Ida Engberg
13 de outubro
Mainstage
  • 14h: Jessica Brankka
  • 15h30: KVSH
  • 16h30: Carola
  • 17h35: Cat Dealers
  • 18h40: B Jones
  • 19h40: Nervo
  • 20h40: ANNA
  • 21h45: Vintage Culture
  • 22h50: Sebastian Ingrosso
  • 23h50: Dimitri Vegas & Like Mike
  • 0h50: Steve Aoki
Tulip
  • 15h: Fernanda Pistelli
  • 16h: Aura Vortex
  • 17h: Freedom Fighters
  • 18h: Liquid Soul
  • 19h: Chapeleiro
  • 20h: Blastoyz
  • 21h: Coone
  • 22h: MANDY
  • 23h: Da Tweekaz
  • 0h: Sub Zero Project
Youphoria
  • 15h: Doozie
  • 16h: DJ Glen
  • 17h: Jord18h: Meca
  • 19h: Liu
  • 20h: Chemical Surf
  • 21h: Pretty Pink
  • 22h: Öwnboss
  • 23h: Lost Frequencies
  • 0h: Bakermat1h: Acraze
CORE
  • 14h: Due
  • 15h30: Mila Journée
  • 17h: Capoon
  • 18h30: Dino Lenny
  • 20h: Jaguar
  • 22h: Skepta
  • 0h: me
Essence by Becks
  • 14h: Beltran
  • 15h30: Gabe
  • 17h: Layla Benitez
  • 18h30: Francis Mercier
  • 20h: Korolova
  • 22h: Gordo
  • 0h: Purple Disco Machine
14 de outubro
Mainstage
  • 14h: Aline Rocha
  • 15h30: Vicotr Lou
  • 16h30: Bhaskar
  • 17h35: Yves V
  • 18h40: Deorro
  • 19h40: John Newman
  • 20h40: Don Diablo
  • 21h45: Lost Frequencies
  • 22h50: Paul Kalkbrenner
  • 23h50: Steve Agnello
  • 0h50: Alok
Tulip
  • 15h: Acid Asian
  • 16h: Tessuto
  • 17h30: KENYA20HZ
  • 19h: Sara Landry
  • 20h30: Patrick Mason
  • 22h30: Indira Paganotto
  • 0h: Héctor Oaks
Youphoria
  • 15h: Pontifexx
  • 16h: INNDRIVE
  • 17h: Bruno Martini
  • 18h: Sevenn
  • 19h: Azteck B2B Diego Miranda
  • 20h: Vinne
  • 21h: Dubdogz
  • 22h: Felix Jehn
  • 23h: Bassjackers
  • 0h: Dimitri Vegas & Like Mike
  • 1h: Brennan Heart
CORE
  • 14h: Jackson
  • 15h30: RHR
  • 17h: CESRV
  • 18h30: Antdot B2B Maz
  • 20h: Sofia Kourtesis
  • 22h: Brina Knauss
  • 0h: Vintage Culture B2B ANNA
Essence by Becks
  • 14h: Bigfett
  • 16h: BINARYH
  • 18h: Bora Uzer
  • 20h: Like Mike
  • 22h: Fideles
  • 0h: Mind Against

Veja Também

Tomorrowland anuncia retorno ao Brasil em outubro de 2023; veja datas

Tomorrowland Brasil 2023: ingressos para o festival esgotam-se em 3 horas

Alok confirma show no Tomorrowland Brasil neste sábado após susto com pai em Israel

Tópicos Relacionados

Alok Música
Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

