Alok confirma show no Tomorrowland Brasil neste sábado após susto com pai em Israel

Alok se apresentará no Tomorrowland Crédito: @alok via Instagram / Divulgação

Alok confirmou que se apresentará no Tomorrowland Brasil no próximo sábado, 14. Por meio de uma postagem em suas redes sociais, o DJ informou que a sua agenda de shows será realizada "integralmente".

"A GBL Shows, empresa responsável pelos contratos de shows de Alok no Brasil, informa ao público em geral que todos os shows programados para essa semana serão realizados, cumprindo integralmente com as obrigações contratuais", informa o comunicado.

A confirmação da apresentação do Alok ocorre após o susto em Israel envolvendo seu pai, Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup.

Na terça-feira, 10, Alok contou que seu pai estava prestes a se apresentar quando o local foi bombardeado. Petrillo conseguiu se abrigar em um carro e deixar o local. Posteriormente, ele se refugiou em um bunker, onde permaneceu seguro.