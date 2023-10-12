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Música

Alok confirma show no Tomorrowland Brasil neste sábado após susto com pai em Israel

O DJ fecha a programação do palco principal do festival
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 09:51

Alok se apresentará no Tomorrowland
Alok se apresentará no Tomorrowland Crédito: @alok via Instagram / Divulgação
Alok confirmou que se apresentará no Tomorrowland Brasil no próximo sábado, 14. Por meio de uma postagem em suas redes sociais, o DJ informou que a sua agenda de shows será realizada "integralmente".
"A GBL Shows, empresa responsável pelos contratos de shows de Alok no Brasil, informa ao público em geral que todos os shows programados para essa semana serão realizados, cumprindo integralmente com as obrigações contratuais", informa o comunicado.
A confirmação da apresentação do Alok ocorre após o susto em Israel envolvendo seu pai, Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup.
Na terça-feira, 10, Alok contou que seu pai estava prestes a se apresentar quando o local foi bombardeado. Petrillo conseguiu se abrigar em um carro e deixar o local. Posteriormente, ele se refugiou em um bunker, onde permaneceu seguro.
Alok esclareceu que, apesar de Petrillo ser o criador da franquia Universo Paralello, ele não foi o produtor do evento em Israel. O DJ também mencionou que descobriu sobre a presença de seu pai no evento através da internet, devido ao pouco convívio entre eles nos últimos anos.

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