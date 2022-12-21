Tomorrowland anuncia retorno ao Brasil em outubro de 2023; veja datas

Festival Tomorrowland retorna ao Brasil após sete anos de hiato Crédito: Tomorrowland/Divulgação

A organização do Tomorrowland anunciou, nesta quarta-feira, 21, que o evento retornará ao Brasil em 2023, sete anos após a última edição que o país sediou.

Maior festival de música eletrônica do mundo, ele ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de outubro no Parque Maeda, localizado na cidade de Itu, a cerca de 90km de São Paulo.

O Parque também foi a casa das duas últimas edições do evento no Brasil, em 2015 e 2016. Segundo a organização, o local recebeu mais de 150 mil pessoas de 60 nacionalidades diferentes.

As informações sobre venda de ingressos, valores e atrações serão divulgadas em breve, mas é possível esperar que grandes DJs e produtores de música eletrônica passem pelo festival.

"O Tomorrowland é um marco histórico da nossa época que virou alicerce essencial na cena eletrônica mundial. A contribuição que o festival deu à minha carreira é incomensurável e, mais que um marco, ele é uma necessidade cultural da nossa atualidade" disse o DJ Alok em comunicado.

Já Lukas Ruiz, nome por trás do Vintage Culture, apontou que o "Tomorrowland é uma família". "Eu pude ver e sentir durante estes anos na forma como me receberam na Bélgica, é por isso que estão onde estão, referência e inspiração mundial, feliz em agora poder receber eles em nosso País novamente", afirmou.