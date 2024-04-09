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Festival de música

Tomorrowland Brasil anuncia datas para 2024

A expectativa é que os shows reúnam mais de 200 mil pessoas ao todo, sendo 25% de turistas internacionais. Veja os detalhes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 11:56

Festival de música eletrônica Tomorrowland, em Itu, interior de São Paulo
Festival de música eletrônica Tomorrowland Crédito: Frâncio De Holanda/Folhapress
O Tomorrowland, maior festival de música eletrônica do mundo, confirmou as datas para a edição deste ano no Brasil. O evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de outubro no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo.
O anúncio foi feito em evento nesta terça-feira (9,) na Sala São Paulo, reunindo os organizadores do festival no Brasil, as empresas We Are One World e DC Set Group. O DJ Alok também estava presente, assim como representantes do governo do estado de São Paulo e do município de Itu que prometeram melhoras na mobilidade para a região e na estrutura do festival.
A expectativa é que os shows reúnam mais de 200 mil pessoas ao todo, sendo 25% de turistas internacionais, segundo dados dos organizadores.
Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado, afirmou que o Tomorrowland contribui para o desenvolvimento de um polo para grandes eventos culturais no interior de São Paulo.
Entre as obras para melhorar o acesso ao festival foram anunciadas cinco rodovias não asfaltadas, com 17,5 quilômetros de extensão. Segundo o governo, as obras contribuirão também para o acesso das comunidades vizinhas à região.
A organização também espera que a capacidade de público no DreamVille, acampamento do festival, aumente em 34%, com expectativa de alojar 20 mil pessoas.
Na edição de 2023, ainda de acordo com os dados dos organizadores, o evento movimentou R$ 676 milhões na economia da região. Com o acordo, estima-se movimentar cerca de R$9 bilhões na economia da região de Itu pelos próximos 10 anos.
A pré-venda dos ingressos para o Tomorrowland começa no dia 10 de abril e a venda geral será a partir de 2 de maio, ambas pelo site oficial do Tomorrowland Brasil.

SERVIÇO

TOMORROWLAND BRASIL
  • TOMORROWLAND BRASIL
  • Data: 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h às 1h
  • Local: Parque Maeda - rod. Dep. Archimedes Lammoglia, Km 18, Itu, São Paulo

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