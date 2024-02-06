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Câncer

Toby Keith, cantor de country, morre aos 62 anos

Com 30 anos de carreira, o músico era um dos maiores nomes da música country. Entre seus sucessos estão "Should Have Been A Cowboy" e "As Good As I Once Was"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 10:13

O cantor americano Toby Keith, 62, morreu na segunda-feira (5). Keith lidava com um câncer no estômago. A informação é do TMZ.
Cantor de country, Toby Keith morre aos 62 anos
Toby Keith, cantor de country, morre aos 62 anos Crédito: Reprodução/Instagram
O artista morreu na segunda-feira, cercado de sua família. "Ele enfrentou essa batalha com graça e coragem", informaram os familiares do músico em publicação no Facebook.
Keith anunciou o diagnóstico em junho de 2022. Na época ele já havia realizado parte do tratamento, que envolveu quimio e radioterapia, além de cirurgia. O artista afirmou que estava bem, mas que precisava de tempo para "respirar, se recuperar e relaxar".
Com 30 anos de carreira, o músico era um dos maiores nomes da música country. Ele lançou 24 álbuns de estúdio e produziu mais de 60 músicas que figuraram no ranking de música country da Billboard. Entre seus sucessos estão "Should Have Been A Cowboy", "As Good As I Once Was" e "Beer for My Horses", um feat com Willie Nelson de 2005.
Em setembro, Keith ganhou o prêmio de Ícone da Música Country no People's Choice Country Awards. Ao discursar, ele brincou com o diagnóstico e a perda de peso. "Aposto que vocês pensaram que nunca me veriam de calça skinny".

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