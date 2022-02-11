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Tinder lança recurso de ‘encontro às cegas’

Aplicativo quer incentivar que as pessoas se conheçam pela personalidade, e não por fotos. A ferramenta já está disponível nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil nas próximas semanas.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 11:52

O aplicativo Tinder a lançou um recurso de “encontro às cegas”
O aplicativo Tinder a lançou um recurso de “encontro às cegas” Crédito: Divulgação/ Pexels
Para quem se incomodava com a superficialidade e o excesso de julgamento de imagem no Tinder, em breve haverá um novo jeito de flertar no app. A empresa lançou nesta quinta-feira, 10, um recurso de “encontro às cegas”, em que os usuários poderão conversar pelo chat antes de conhecer o rosto um do outro – a ideia é incentivar que as pessoas se conheçam pela personalidade, e não por fotos.
A ferramenta já está disponível nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil nas próximas semanas.
Segundo o Tinder, os usuários serão conectados depois de responderem a perguntas rápidas sobre interesses e hábitos. Se ambos os usuários toparem, eles poderão ver as fotos um do outro.
O Tinder afirma que a nova função “reflete os hábitos modernos de namoro da Geração Z e também aproveita a nostalgia dos anos 90”. De acordo com a empresa, durante os testes da ferramenta, usuários deram 40% mais “match” nos encontros às cegas, em comparação com as escolhas por fotos.
Com isso, o app pretende dar a chance de um usuário conhecer alguém que ignoraria em outro lugar.

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