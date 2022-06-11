Tiktoker morre aos 19 anos após vídeo sobre morrer jovem

Tiktoker Cooper Noriega morre aos 19 anos Crédito: Instagram Cooper.Noriega

A estrela americana do TikTok Cooper Noriega, 19, que ostentava quase 1,8 milhões de seguidores, morreu na quinta-feira (9), poucas horas depois de compartilhar um vídeo na rede social sobre morrer jovem. Ele foi encontrado inconsciente no estacionamento de um shopping, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o TMZ, uma pessoa que passava pelo local encontrou Noriega inconsciente e ligou para os serviços de emergência. Apesar de chegar ao local rapidamente, os paramédicos não conseguiram ressuscitar Noriega.

A causa da morte tiktoker ainda é desconhecida, porque ele não apresentava sinais de agressão. Uma autópsia será feita para obter mais detalhes sobre a misteriosa morte. Os policiais não suspeitam de nenhum crime.

Horas antes de morrer, Noriega havia postado um vídeo deitado na cama com a legenda: "Quem mais pensa que vai morrer jovem".

No dia 4 de junho, ele anunciou no Instagram uma página no Discord para falar sobre saúde mental.