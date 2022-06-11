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Tiktoker morre aos 19 anos após vídeo sobre morrer jovem

Ele foi encontrado inconsciente no estacionamento de um shopping nos EUA
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 13:52

Tiktoker Cooper Noriega morre aos 19 anos
Tiktoker Cooper Noriega morre aos 19 anos Crédito: Instagram Cooper.Noriega
A estrela americana do TikTok Cooper Noriega, 19, que ostentava quase 1,8 milhões de seguidores, morreu na quinta-feira (9), poucas horas depois de compartilhar um vídeo na rede social sobre morrer jovem. Ele foi encontrado inconsciente no estacionamento de um shopping, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Segundo o TMZ, uma pessoa que passava pelo local encontrou Noriega inconsciente e ligou para os serviços de emergência. Apesar de chegar ao local rapidamente, os paramédicos não conseguiram ressuscitar Noriega.
A causa da morte tiktoker ainda é desconhecida, porque ele não apresentava sinais de agressão. Uma autópsia será feita para obter mais detalhes sobre a misteriosa morte. Os policiais não suspeitam de nenhum crime.
Horas antes de morrer, Noriega havia postado um vídeo deitado na cama com a legenda: "Quem mais pensa que vai morrer jovem".
@coopernoriega

or dis j me

♬ original sound - :)
No dia 4 de junho, ele anunciou no Instagram uma página no Discord para falar sobre saúde mental.
"Eu tenho lutado contra o vício desde os 9 anos de idade, você pode pensar que isso é loucura, mas essa é a vida que eu tive", escreveu ele no post emocionado. "Gostaria de usar a influência que me foi dada para criar um espaço construído para difundir a conscientização e normalizar a conversa sobre doenças mentais."

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