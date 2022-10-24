Sucesso no 'agronejo', Léo & Raphael comemoram fase e anunciam planos para 2023

A dupla do 'agronejo', Léo e Raphael Crédito: Foto: Flaney Gonzallez

Oito anos de carreira, inúmeras músicas e muita estrada pela frente. A dupla Léo e Raphael, conhecida como 'os meninos da pecuária' seguem fazendo sucesso em um ritmo acelerado no mundo do agronejo - gênero que mistura o sertanejo a outros ritmos como o funk e o pop, adicionando letras que falam da vida agropecuária. De Londrina (PR), a dupla que conquistou o público do interior, envolvido com agricultura e pecuária, comemora o sucesso do DVD ''Mar de Chapéus'', cujo último single, o pot-pourri ''Os Menino da Pecuária + Pecuária 2.0'', já emplaca mais de 190 mil visualizações no YouTube.

''O nosso público sempre foi muito fiel e sempre busca as novidades; nosso público é muito receptivo e sempre está esperando um lançamento'', diz o cantor, afirmando que o sucesso da faixa era esperado pela dupla.

Raphael avalia que esses anos de planejamento e trabalho resultaram em um momento da carreira que está sendo bem especial. ''Estamos vivendo o melhor momento da nossa carreira, pós uma era que foi tão triste e duvidosa (a pandemia), é incrível. A gente está em ritmo frenético, não tendo tempo para nada, mas feliz de estar fazendo o que a gente gosta'', conta em entrevista ao HZ.

A consagração da dupla sertaneja ocorreu em meio à pandemia da Covid-19. Ainda em 2021, Léo e Raphael apresentaram ao público a música intitulada de ''Os Menino da Pecuária'', que viralizou e se tornou um hit no país, atingindo mais de 75 milhões de visualizações. ''Dali a coisa começou a tomar a proporção muito grande, e a gente sentiu necessidade de mostrar mais um pouco do Léo e Raphael para esse público novo, que continua chegando'', explicou Raphael.

Apesar de serem do Sul do país, Raphael conta que o DVD ''Mar de Chapéus'' foi gravado no final do ano passado, no dia 14 de dezembro, na capital do sertanejo, Goiânia. A construção desse álbum foi pensada em "mostrar mais do Léo e Raphael". "'Larga Aí Pra Ver', uma das faixas do álbum, teve participação especial do cantor Jorge, da dupla com Mateus. ''Foi incrível também, um cara que sempre foi nosso ídolo da música, foi sensacional'', conta Raphael entusiasmado.

Léo e Raphael com Jorge, da dupla Jorge e Mateus Crédito: Foto: Flaney Gonzallez

AGRONEJO

Perguntado sobre a inspiração da dupla, Raphael foi certeiro: o nosso cotidiano. Vindos do Paraná, um estado movido pela agricultura e pecuária, eles perceberam um déficit na música para aqueles que viviam essa realidade. "Uai, mas não tem ninguém falando disso", conta o sertanejo. "E daí que veio a inspiração, da gente começar a falar do cotidiano, das coisas que a gente estava vendo e vivendo. [...] A música sertaneja sempre falou do campo, do interior. Mas acho que o 'agronejo' vem de uma forma nova, uma forma de falar isso em 2022", expõe Raphael.

Nem universitário, nem modão: a dupla canta agronejo. Essa nova vertente do sertanejo, que movimenta os fãs e praticantes da agropecuária, colocam personalidade nos ritmos das músicas de Léo e Raphael. "A gente sempre buscou identidade, não só nas letras, mas musicalmente falando, 'Os Menino Da Pecuária' foi um tipo de música que realmente revolucionou o mercado", externa Raphael.

O Espírito Santo consome bastante o ritmo, segundo o cantor. "Fizemos um show muito bacana aí e foi uma surpresa pra nós. Quando chegamos, tinha um monte de gente que conhecia nossas músicas, bastante gente usando chapéu e nos sentimos em casa", relembra Raphael, que sonha em voltar a se apresentar em terras capixabas.

PRÓXIMOS PASSOS

Os fãs da dupla podem ficar calmos porque, daqui pra frente, é só lançamento. Em um spoiler ao "HZ", Raphael revelou que a dupla deve gravar uma música com Ana Castela no fim deste ano para dar sequência nesse trabalho de rádio. Vale lembrar que Ana Castela é a revelação do gênero com o hit "Pipoco", que tem mais de 138 milhões de visualizações no YouTube.