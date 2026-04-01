Acidente com motos e carro deixa dois mortos e feridos graves em Piúma

Com o impacto, um dos motociclistas, identificado como Pedro Vitor Santos Menezes, de 28 anos, foi arremessado ao chão e acabou sendo atropelado por um carro que vinha logo atrás. Ele morreu ainda no local. Já o outro motociclista, Dener Eduardo de Souza Sabino, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.