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Na ES 375

Acidente com motos e carro deixa dois mortos e feridos graves em Piúma

Vítimas estavam em motocicletas; um dos condutores foi atropelado após a colisão, que ocorreu na noite de terça-feira (31), na Rodovia Jorge Feres

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 09:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 abr 2026 às 09:52
Acidente entre três veículos deixa dois mortos e dois feridos em Piúma
Acidente entre três veículos deixa dois mortos e dois feridos em Piúma Crédito: Redes sociais
Um acidente envolvendo duas motocicletas e um carro deixou duas pessoas mortas e outras duas gravemente feridas na noite de terça-feira (31), na Rodovia Jorge Feres (ES 375), em  Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo.
 Segundo a Polícia Militar (PM), as motos seguiam em sentidos opostos e teriam tentado realizar uma ultrapassagem ao mesmo tempo, quando colidiram frontalmente com o carro. Duas pessoas que estavam nas garupas das motocicletas ficaram gravemente feridas. Elas foram socorridas para o hospital do município e, posteriormente, seriam transferidas para uma unidade na Grande Vitória.
Com o impacto, um dos motociclistas, identificado como Pedro Vitor Santos Menezes, de 28 anos, foi arremessado ao chão e acabou sendo atropelado por um carro que vinha logo atrás. Ele morreu ainda no local. Já o outro motociclista, Dener Eduardo de Souza Sabino, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.
O Corpo de Bombeiros também atuou no resgate. Os veículos foram liberados no local para responsáveis legais. Em nota, a Polícia Científica disse que perícia foi acionada e os corpos das vítimas, de 28 e 19 anos, foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a PM, o motorista do carro, um Volkswagen Gol, permaneceu no local, prestou socorro às vítimas e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. No entanto, foi constatado que ele não possui habilitação, sendo encaminhado à Delegacia de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Piúma.


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