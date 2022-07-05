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Netflix

"Stranger Things": Atores virão ao Brasil para encontro com fãs

Jamie Campbell Bower (Vecna) e Joseph Quinn (Eddie) vão participar de um Meet and Greet, em São Paulo, nesta quinta (7)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 18:11

Jamie Campbell Bower e Joseph Quinn participarão de encontro com fãs brasileiros nesta quinta-feira, 7 de junho
Jamie Campbell Bower e Joseph Quinn participarão de encontro com fãs brasileiros nesta quinta-feira, 7 de junho Crédito: Netflix
Os fãs de "Stranger Things" já podem separar a música favorita e se preparar para a chegada do Vecna ao Brasil. A Netflix anunciou nesta terça-feira (5) que os atores Jamie Campbell Bower, intérprete do vilão Vecna, e Joseph Quinn, que dá vida ao rockeiro Eddie, estarão no País nesta quinta (7).
Os astros da série de sucesso da plataforma participarão de um Meet and Greet com os fãs na cidade de São Paulo. O evento está sendo organizado pela Netflix em parceria com o maior fandom nacional do seriado, o Stranger Things Brasil (STBR).
Jamie Campbell Bower falou sobre a visita ao Brasil no Twitter. "Brasil, vejo vocês em breve. Muito em breve", escreveu ele.
O Meet and Greet será gratuito, mas é necessário ter ao menos 16 anos e residir na capital paulista. Para participar do evento, é preciso concorrer ao sorteio e preencher o formulário com as informações solicitadas.
O resultado do sorteio será divulgado ainda nesta terça-feira (5), por volta das 18h. O horário e o local do encontro com os atores só serão disponibilizados aos selecionados para conhecê-los.

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