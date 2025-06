Música

STF julgará ação de Roberto Carlos que revisa direitos autorais em streamings

Cantor e herdeiros de Erasmo Carlos querem rescindir contratos com a gravadora Fermata do Brasil, assinados entre 1960 e 1980

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se antigos contratos de direitos autorais ainda são validos na era das plataformas de streaming. Com relatoria do ministro Dias Toffoli, o órgão vai julgar uma ação movida por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que querem rescindir contratos firmados entre 1960 e 1980 com a editora musical Fermata do Brasil para a exploração comercial de suas músicas.>

Os artistas perderam na primeira instância, recorreram da decisão e perderam novamente, em fevereiro. Em ambas as vezes, a Justiça entendeu que os contratos são transparentes em firmar que as obras seriam cedidas à gravadora "de forma irrevogável".>

"Esse julgamento no Supremo Tribunal Federal será uma ótima oportunidade para confirmar que as decisões anteriores, tanto da Justiça de São Paulo quanto do Superior Tribunal de Justiça, foram corretas", afirmou, em nota, a Fermata do Brasil. "Todos os juízes que analisaram o caso até agora entenderam que os contratos assinados pelos compositores com a editora são válidos, que a atuação da empresa foi adequada e que é importante garantir estabilidade nas regras do setor.">