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Amanhã

Show da Madonna terá um banheiro para cada 2.727 pessoas; veja outros números curiosos

Apresentação da rainha do pop espera reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:13

A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: @madonna | Reprodução
Com a estimativa de 1,5 milhões de fãs, o show gratuito de Madonna, que ocorrerá neste sábado, 4, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, tem movimentado a cidade. A cantora encerrará a Celebration Tour com o show do Brasil, e mobilizou um "batalhão" na cidade. Confira alguns números curiosos sobre a vinda da cantora ao País:
1 banheiro para cada 2.727 pessoas
A estrutura do show conta com a instalação de 550 cabines sanitárias ao longo da orla, que, alinhadas com a expectativa de 1,5 milhão de pessoas no show, cada uma delas terá de ser compartilhada por 2,727 pessoas.
100% dos hotéis de Copacabana ocupados
Segundo a HotéisRio, entre os dias 3 e 5 de maio, a ocupação hoteleira já está em 85,25%, mas a previsão é que no sábado do show, a ocupação do bairro chegue a 100%.
Previsão de movimentação de R$ 300 milhões na economia
De acordo com dados da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a vinda da cantora para o Brasil prevê a movimentação econômica de cerca de R$ 300 milhões.
Segurança: 3.200 policiais em patrulhamento
Com cerca de 65 torres de segurança instaladas e 3.200 policiais militares envolvidos, a segurança contará com 64 viaturas distribuídas em 18 pontos de revista com reconhecimento facial e mais 18 pontos de bloqueio. A polícia civil também estará em operação com cerca de 1.500 oficiais.
1.518 garis e 1.500 contêineres de lixo
O show de Madonna mudou até a coleta de lixo da área: com mais de 1.518 garis disponíveis e 1.500 contêineres com capacidade de 240 litros cada, a operação mudará a coleta de lixo domiciliar para domingo. Além disso, depois do show, 38 equipamentos, incluindo 10 tratores, farão a limpeza e o peneiramento da areia da praia de Copacabana após o evento.

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