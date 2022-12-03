Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Serra terá árvore de Natal de 18 metros e programação em parceria com a Rede Gazeta
Natal

Serra terá árvore de Natal de 18 metros e programação em parceria com a Rede Gazeta

Árvore de Natal da Rede Gazeta em parceria com a Prefeitura da Serra ficará no Parque da Cidade, que terá ainda Casa do Papai Noel, trenzinho e Vila Encantada como atrações. Inauguração é na terça (6)
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 10:00

Natal 2020: na Serra, decoração natalina conta com árvores gigantes e luzes para abrilhantar o mês do Papai Noel
Natal 2020: na Serra, decoração natalina conta com árvores gigantes e luzes para abrilhantar o mês do Papai Noel Crédito: Everton Nunes/Secom PMS
O espírito natalino vai encantar os moradores da Serra e o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na próxima semana. Em mais um ano de programação especial e em parceria com a Prefeitura do município, a Rede Gazeta anuncia a decoração natalina, que será inaugurada na próxima terça-feira (6), a partir das 19h.
O principal destaque da inauguração é a Casa do Papai Noel, que será a maior casa interativa do Estado. O espaço, com cerca de 90 m², terá sala, cozinha, quarto, banheiro e, claro, a presença ilustre do Papai Noel, que promete alegrar e tirar muitas fotos com a criançada.
A decoração do parque promete encantar a todos com uma árvore de Natal de 18 metros, mais moderna, atrativa e toda decorada em LED. A diversão também está garantida com um trenzinho natalino que vai levar os visitantes para dar uma volta pelo local. O evento tem promoção da TV Gazeta.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A INAUGURAÇÃO

Uma programação cultural está sendo montada para o dia da inauguração e vai levar música, arte e recreação para os moradores da Serra e região. Confira abaixo:
  • INAUGURAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL DO PARQUE DA CIDADE
  • 19h: Coral Vale Música da Estação do Conhecimento Serra, seguido da chegada do Papai Noel
  • 20h: Banda da Guarda Municipal
  • 19h às 22h: Grupo BH de Teatro (palhaços, malabares, mágicos, pintura de rosto, banda de marchinha)
  • Endereço: R. Anchieta, Serra.

Veja Também

Onde encomendar pratos para as ceias de Natal e réveillon no ES

Vitória terá vila de Natal no Parque Moscoso com Papai Noel gigante

Vitória inaugura Vila de Natal em Jardim Camburi no sábado (3)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Natal Prefeitura da Serra Rede Gazeta Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados