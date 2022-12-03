Serra terá árvore de Natal de 18 metros e programação em parceria com a Rede Gazeta

Natal 2020: na Serra, decoração natalina conta com árvores gigantes e luzes para abrilhantar o mês do Papai Noel Crédito: Everton Nunes/Secom PMS

O espírito natalino vai encantar os moradores da Serra e o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na próxima semana. Em mais um ano de programação especial e em parceria com a Prefeitura do município, a Rede Gazeta anuncia a decoração natalina, que será inaugurada na próxima terça-feira (6), a partir das 19h.

O principal destaque da inauguração é a Casa do Papai Noel, que será a maior casa interativa do Estado. O espaço, com cerca de 90 m², terá sala, cozinha, quarto, banheiro e, claro, a presença ilustre do Papai Noel, que promete alegrar e tirar muitas fotos com a criançada.

A decoração do parque promete encantar a todos com uma árvore de Natal de 18 metros, mais moderna, atrativa e toda decorada em LED. A diversão também está garantida com um trenzinho natalino que vai levar os visitantes para dar uma volta pelo local. O evento tem promoção da TV Gazeta.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A INAUGURAÇÃO

Uma programação cultural está sendo montada para o dia da inauguração e vai levar música, arte e recreação para os moradores da Serra e região. Confira abaixo: