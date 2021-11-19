Sérgio Mallandro traz a 'Porta dos Desesperados' ao ES

O humorista Sérgio Mallandro traz para Vitória seu show 'Um Mallandro na Quarentena' Crédito: Divulgação

Autor dos emblemáticos “Glu glu” e “Yeah Yeah”, Sérgio Mallandro chega ao Espírito Santo, neste sábado (20), para mostrar que vai além de seus bordões. Com o stand up "Um Mallandro na Quarentena”, o humorista conta histórias engraçadas sobre momentos que passou dentro de casa durante a pandemia de Covid-19 e ainda traz para o capixaba a experiência de participar do saudoso quadro da TV "Porta dos Desesperados".

"Esse show é o que eu vivi na quarentena, tem milhões de novidades, eu tive que me reinventar. Fiz até amor de máscara, ficava apavorado porque estava de máscara o tempo todo, aí até transei com ela. Eu também conto que entrei no Tinder, conheci uma gata, como foi o meu encontro com ela. Entrei em todos os tipos de grupos de Whatsapp”, falou Mallandro sobre o espetáculo.

Com 40 anos de carreira, Sérgio Mallandro foi jurado do programa de auditório Show de Calouros, do SBT, por quase uma década e ainda comandou um programa infantil na mesma emissora nos anos 1990. Diante de uma trajetória recheada de situações que valem a pena serem contadas, o artista diz que o show não se restringe apenas aos fatos da quarentena. E contou ainda que os capixabas vão poder brincar da ‘Porta dos Desesperados', quadro do programa diário.

"Eu também falo histórias minhas com meus amigos. Vou revelar os vários natais que passei com a Xuxa, de como era a chegada do Papai Noel. Conto os casos com o Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Silvio Santos e Ratinho. Você vai rir, vai se emocionar, bater palmas, participar e interagir comigo. Nós também vamos brincar da ‘Porta dos Desesperados’ no meio do show. Os capixabas podem se preparar", revelou Mallandro.

Apesar do stand up abordar a quarentena, o humorista teve uma experiência peculiar na pandemia com seus fãs. Por meio de um show drive-in, Sérgio Mallandro levou suas piadas para centenas de automóveis. Mesmo preferindo escutar risadas ao invés de buzinas, o artista acredita que é preciso se reinventar.

“Eu fiz show pra automóvel. Imagine você fazer show pra carro (risos). Os carros ficavam piscando o farol e buzinando quando gostavam da piada, como se estivesse rindo. Eu não via ninguém, era uma sensação horrível. Me reinvento todos os dias. Reinventar é se manter sempre em paz com você mesmo, é ter fé e tentar acompanhar a vida como ela é. Você não pode forçar a barra pra nada, é preciso respeitar o ritmo da vida como ela tá sendo”

Através dos famosos bordões, Mallandro percorre os caminhos do humor de forma simples e única. Sem muito mistério, o comediante explica que o sucesso de sua carreira é dar ao público o que ele quer, alcançando a risada fácil nos pequenos gestos.

“O bordão glu glu eu lancei com a música “Vem Fazer Glu-glu”, aí já juntei com o ‘Yeah Yeah’ e o ‘Rá’. São palavras positivas, se você acordar, abrir a janela e fizer ‘Rá’, pronto, a sua vida muda. Se olhar para uma gata e fizer ‘Yeah Yeah’, ela dá uma risadinha e te conquista. E se você olhar pra qualquer pessoa e falar “glu glu glu glu”, a pessoa vai sorrir e entender que você é uma pessoa feliz. Você só tem que pôr o sapato certo para cada estrada”, afirmou Mallandro.

Sérgio Mallandro não vê a hora de chegar em Vitória. O veterano do humor ressalta que o show está imperdível e que os capixabas vão se surpreender. E disse ainda que possui várias histórias no Espírito Santo, em especial, Guarapari.

“Estamos chegando Vitória! Estou louco para chegar aí, acho esse lugar fantástico e mágico. Já estive várias vezes, tenho muitas histórias em Guarapari. A emoção de voltar é incrível, as pessoas precisam dar risadas, elas vão sair com dor no maxilar do meu show. Já até aviso que, quem tiver dentadura, nem precisa ir com ela porque senão voa”, brincou o comediante.