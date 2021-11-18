"Espírito Santo, Jammil está chegando", diz novo vocalista da banda

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Tradicional banda de axé dos anos 90, Jammil desembarca no Espírito Santo, no próximo sábado (20), recheado de hits consagrados pelo público. De vocalista novo desde agosto de 2020, a banda de axé conta com Rafael Barreto em sua equipe. Ele promete cantar sucessos como “Milla” e "Praieiro", além de estrear a nova música de trabalho, "Que saudade disso aqui".

Celebrando vinte e cinco anos de história, a banda deseja trazer de volta, nessa passagem pelo Estado, a energia das pessoas após um longo período sem pisar nos palcos por causa da Covid-19. O grupo baiano fará apresentações em duas cidades capixabas, em Linhares, às 15h, na Lagoa Juparanã, e em Vitória, às 18h, no espaço 'Na Vista', na Enseada do Suá.

"Vou resumir em uma frase: 'que saudade disso aqui'. Eu estou morrendo de saudade disso tudo acontecer, se preparem para um show sem descanso, com uma vibe lá em cima e energia super positiva. Espírito Santo, Jammil está chegando"

Rafael chega após nove anos em que a banda foi comandada por Levi Lima, que seguiu em projetos pessoais no ano passado. Vale lembrar que a banda foi iniciada em 1994 com Tuca Fernandes (ex-vocalista), Manno Góes (ex-baixo e vocal, atual sócio do grupo) e Roberto Espínola (guitarra e vocal). O nome original da banda é Jammil e Uma Noites, um trocadilho com o livro Mil e Uma Noites.

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