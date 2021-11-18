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Música

"Espírito Santo, Jammil está chegando", diz novo vocalista da banda

Em entrevista para 'HZ', Rafael Barreto falou sobre a expectativa para as apresentações no ES, que acontecem neste sábado (20), em Vitória e Linhares
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 15:20

Tradicional banda de axé dos anos 90, Jammil desembarca no Espírito Santo, no próximo sábado (20), recheado de hits consagrados pelo público. De vocalista novo desde agosto de 2020, a banda de axé conta com Rafael Barreto em sua equipe. Ele promete cantar sucessos como “Milla” e "Praieiro", além de estrear a nova música de trabalho, "Que saudade disso aqui".
Celebrando vinte e cinco anos de história, a banda deseja trazer de volta, nessa passagem pelo Estado, a energia das pessoas após um longo período sem pisar nos palcos por causa da Covid-19. O grupo baiano fará apresentações em duas cidades capixabas, em Linhares, às 15h, na Lagoa Juparanã, e em Vitória, às 18h, no espaço 'Na Vista', na Enseada do Suá.
"Vou resumir em uma frase: 'que saudade disso aqui'. Eu estou morrendo de saudade disso tudo acontecer, se preparem para um show sem descanso, com uma vibe lá em cima e energia super positiva. Espírito Santo, Jammil está chegando"
Rafael chega após nove anos em que a banda foi comandada por Levi Lima, que seguiu em projetos pessoais no ano passado. Vale lembrar que a banda foi iniciada em 1994 com Tuca Fernandes (ex-vocalista), Manno Góes (ex-baixo e vocal, atual sócio do grupo) e Roberto Espínola (guitarra e vocal). O nome original da banda é Jammil e Uma Noites, um trocadilho com o livro Mil e Uma Noites. 

SERVIÇO

  • JAMMIL E BANDA FARRA DOIS
  • Quando: 20/11
  • Onde: Lagoa Juparanã, Área de eventos do Clube do Linhares, Linhares
  • Horário: 15h
  • Ingressos (1º Lote): R$100 (inteira) / R$50 (meia-entrada)
  • Pontos de venda: no site lebillet.com.br; Beto Dias (Laguna Center); La Rústico Container (Colina, em Linhares); Linhares BrewShop (Novo Horizonte, em Linhares).

  • VERÂO DE BOOA - JAMMIL, SAMBA JUNIOR E DJ BERO COSTA
  • Quando: 20/11
  • Onde: Na Vista - Rua Roseni Borges Alvarado - Vitória, ES
  • Horário: 18h
  • Ingressos (2º Lote): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada)
  • Pontos de venda: no site lebillet.com.br

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