"Espírito Santo, Jammil está chegando", diz novo vocalista da banda

Tradicional banda de axé dos anos 90, Jammil desembarca no Espírito Santo, no próximo sábado (20), recheado de hits consagrados pelo público. De vocalista novo desde agosto de 2020, a banda de axé conta com Rafael Barreto em sua equipe. Ele promete cantar sucessos como “Milla” e "Praieiro", além de estrear a nova música de trabalho, "Que saudade disso aqui".
Celebrando vinte e cinco anos de história, a banda deseja trazer de volta, nessa passagem pelo Estado, a energia das pessoas após um longo período sem pisar nos palcos por causa da Covid-19. O grupo baiano fará apresentações em duas cidades capixabas, em Linhares, às 15h, na Lagoa Juparanã, e em Vitória, às 18h, no espaço 'Na Vista', na Enseada do Suá.
"Vou resumir em uma frase: 'que saudade disso aqui'. Eu estou morrendo de saudade disso tudo acontecer, se preparem para um show sem descanso, com uma vibe lá em cima e energia super positiva. Espírito Santo, Jammil está chegando"
Rafael chega após nove anos em que a banda foi comandada por Levi Lima, que seguiu em projetos pessoais no ano passado. Vale lembrar que a banda foi iniciada em 1994 com Tuca Fernandes (ex-vocalista), Manno Góes (ex-baixo e vocal, atual sócio do grupo) e Roberto Espínola (guitarra e vocal). O nome original da banda é Jammil e Uma Noites, um trocadilho com o livro Mil e Uma Noites.
SERVIÇO
- JAMMIL E BANDA FARRA DOIS
- Quando: 20/11
- Onde: Lagoa Juparanã, Área de eventos do Clube do Linhares, Linhares
- Horário: 15h
- Ingressos (1º Lote): R$100 (inteira) / R$50 (meia-entrada)
- Pontos de venda: no site lebillet.com.br; Beto Dias (Laguna Center); La Rústico Container (Colina, em Linhares); Linhares BrewShop (Novo Horizonte, em Linhares).
- VERÂO DE BOOA - JAMMIL, SAMBA JUNIOR E DJ BERO COSTA
- Quando: 20/11
- Onde: Na Vista - Rua Roseni Borges Alvarado - Vitória, ES
- Horário: 18h
- Ingressos (2º Lote): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada)
- Pontos de venda: no site lebillet.com.br