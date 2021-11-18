Alcione traz show inédito para o ES: 'Estava devendo ao público'

A cantora Alcione traz para Vitória seu novo projeto 'Tijolo por tijolo' Crédito: Marcos Hermes

A cantora Alcione, de 73 anos, volta a subir aos palcos no Espírito Santo, nesta sexta-feira (19), em Vitória, após quase dois anos. Marrom apresenta para os capixabas seu novo projeto 'Tijolo por tijolo', composto somente por músicas inéditas, que retratam os 50 anos de carreira da sambista. Além das novas gravações, o repertório do show traz grandes hits que marcaram a trajetória da Rainha do Samba.

"Os capixabas podem esperar um espetáculo cheio de hits, para cantarmos juntos. E, claro, algumas novidades que sempre procuro trazer para o público. Será um reencontro com os fãs dessa região linda, que sempre me recebeu com muito carinho. Estava saudosa demais dessa confraternização. Quanto ao álbum "Tijolo por Tijolo", é um disco somente de músicas inéditas. Estava devendo isso ao público porque não lançava um álbum com inéditas há 7 anos. Fiz muitos projetos nesse período", contou Alcione para HZ.

'Tijolo por tijolo' é o 42º álbum da carreira de Alcione e traz 14 canções de vários compositores do cenário nacional como, Serginho Meriti, Toninho Geraes, Paulinho Rezende, Arlindo Cruz, Altay Velloso, Paulo César Feital, Roque Ferreira e Telma Tavares. Na apresentação homônima ao álbum, Marrom promete cantar sucessos como “Estranha Loucura”, “A Loba”, “Você Me Vira a Cabeça”, “Meu Ébano” e “Não Deixe o Samba Morrer”.

Alcione acredita que cantar as canções favoritas do público é uma forma de "não deixar o samba morrer". Muito ansiosa para voltar ao Espírito Santo, a sambista revelou ainda que os capixabas costumam contar histórias de relações amorosas que tiveram suas músicas como trilha sonora dos momentos, sejam eles bons ou ruins.

"Não deixar o samba e nem as belas canções morrerem. Esses sucessos, que o povo gosta de cantar junto com a gente, contam histórias do cotidiano, coisas que acontecem com todo mundo no seu dia a dia. Muitas pessoas vem me contar que determinada música marcou o começo ou o término de uma relação que viveu. Acho que essa empatia também aproxima um artista do seu público. E os capixabas não são exceção e têm muitas histórias pra contar (risos)", ressaltou Marrom.

A artista já ultrapassou a marca de doze milhões de discos vendidos e arrebatou mais de 350 prêmios, entre nacionais e internacionais como o Grammy Latino. Segundo Alcione, mesmo que sua relação com os fãs seja muito próxima, a cantora sempre busca entregar novidades e não se acomodar.

"Sempre procurei estar antenada com o meu público. Felizmente, parece que estamos 'feito unha e cutícula' (risos). Mas sempre tenho novos projetos, metas a alcançar. Às vezes, até sou surpreendida com coisas que sequer havia sonhado"

RETOMADA

A Rainha do Samba precisou, assim como vários músicos, paralisar suas atividades presenciais durante o período de pandemia. Aos 73 anos, Alcione é grupo de risco e seguiu rigorosamente a quarentena até que fosse possível retornar em segurança aos shows. Com a retomada gradativa das apresentações, Marrom denomina o palco como um "lugar mágico" e ressalta a importância da energia do público.

"Nada substitui o contato humano, a emoção de estar com o público. Usamos formas paliativas por conta da pandemia, enveredamos por outras plataformas para podermos ter um canal interativo com os fãs. O palco é um lugar absolutamente mágico, mas sem o calor do público perde parte do seu encanto. Estou muito feliz em voltar às turnês, aos shows, e a encontrar os fãs", reforçou a sambista consagrada pelos brasileiros.