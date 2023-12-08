Sepultura anuncia seu fim com turnê de despedida que vai passar por 40 países

Banda que deu a cara da música pesada no Brasil, o Sepultura anunciou nesta sexta (8) sua turnê de despedida.
Serão 18 meses de shows em 40 países, a partir de março de 2024, ano em que a banda mineira completa 40 anos. A turnê chama "Celebrating Life Through Death, ou celebrando a vida através da morte.
"Não é um momento triste. É de celebração. Não queria ver o Sepultura acabar por briga ou 'rehab' de drogas ou a gente ficar velho demais", disse Andreas Kisser, o guitarrista, em entrevista coletiva num hotel em São Paulo.
Surgida nos anos 1980 em Belo Horizonte, a banda lançou 15 discos e escreveu seu nome na história do metal mundial com o disco "Roots", de 1996, que inovou ao trazer para a música pesada a participação dos indígenas xavantes.