Sepultura anuncia seu fim com turnê de despedida que vai passar por 40 países

Os membros da banda Sepultura Crédito: Bob Wolfenson/Divulgação

Banda que deu a cara da música pesada no Brasil, o Sepultura anunciou nesta sexta (8) sua turnê de despedida.

Serão 18 meses de shows em 40 países, a partir de março de 2024, ano em que a banda mineira completa 40 anos. A turnê chama "Celebrating Life Through Death, ou celebrando a vida através da morte.

"Não é um momento triste. É de celebração. Não queria ver o Sepultura acabar por briga ou 'rehab' de drogas ou a gente ficar velho demais", disse Andreas Kisser, o guitarrista, em entrevista coletiva num hotel em São Paulo.