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Despedida

Sepultura anuncia seu fim com turnê de despedida que vai passar por 40 países

Grupo mineiro que completa 40 anos em 2024 moldou os rumos da música pesada no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 13:03

Os membros da banda Sepultura
Os membros da banda Sepultura Crédito: Bob Wolfenson/Divulgação
Banda que deu a cara da música pesada no Brasil, o Sepultura anunciou nesta sexta (8) sua turnê de despedida.
Serão 18 meses de shows em 40 países, a partir de março de 2024, ano em que a banda mineira completa 40 anos. A turnê chama "Celebrating Life Through Death, ou celebrando a vida através da morte.
"Não é um momento triste. É de celebração. Não queria ver o Sepultura acabar por briga ou 'rehab' de drogas ou a gente ficar velho demais", disse Andreas Kisser, o guitarrista, em entrevista coletiva num hotel em São Paulo.
Surgida nos anos 1980 em Belo Horizonte, a banda lançou 15 discos e escreveu seu nome na história do metal mundial com o disco "Roots", de 1996, que inovou ao trazer para a música pesada a participação dos indígenas xavantes.

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