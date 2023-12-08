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Big Brother

Spoiler? TV Globo divulga tema da decoração da casa do BBB 24

Ana Maria falou sobre o spoiler no Mais Você. Um Big Fone foi instalado no estúdio e tocou nos minutos finais do programa desta sexta-feira (8)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 12:43

A um mês da estreia do BBB 24, a Globo divulgou um spoiler sobre a próxima edição do reality: o tema da decoração da casa. A decoração é inspirada nos contos de fada. Todos os cômodos terão elementos das fábulas e também de magia.
O apresentador Tadeu Schmidt
O apresentador Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/Instagram TV Globo
Apesar do spoiler, não foram divulgadas imagens da nova casa. Em um vídeo postado nas redes sociais da emissora, Tadeu Schmidt comenta: "Fabuloso!"
Ana Maria falou sobre o spoiler no Mais Você. Um Big Fone foi instalado no estúdio e tocou nos minutos finais do programa desta sexta-feira (8). Ana Maria atendeu e ouviu o Big Boss dizendo que falta um mês para a estreia do novo capítulo.
O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro. Já foram anunciadas algumas mudanças no programa: a música de abertura vai ganhar um remix com Alok, o Jogo da Discórdia virou "Sincerão" e muito mais.

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