Santa Teresa não terá Carretela na 31ª Festa do Imigrante Italiano

Carretela Del Vin levou 20 mil pessoas às ruas de Santa Teresa no ano de 2017 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Esperada por muitos turistas, a Carretela Del Vin de Santa Teresa, que tradicionalmente ocorre dentro da programação da Festa do Imigrante Italiano, não acontecerá em 2022. Segundo o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Brito, a cidade quer resgatar o conceito original da festa, marcada este ano para acontecer entre 17 e 26 de junho.

"Estamos trabalhando para que o evento volte a seu carácter cultural e regional voltado para as nossas raízes como primeira cidade de colonização italiana do Brasil. O desfile de carros acabou tomando corpo de "micareta" nos últimos anos e estamos retomando o conceito original da festa", explica, em entrevista a HZ.

O desfile de carros, que já chegou a levar 20 mil pessoas às ruas de Santa Teresa, foi cancelado, mas a festa garante muitas atrações. A 31ª Festa do Imigrante Italiano segue com sua programação na Praça Duque de Caxias e no Parque de Exposições (confira a programação completa no fim da matéria), e com uma novidade neste ano.

"Nós teremos a Festa do Imigrante, na praça Duque de Caxias. Só o desfile dos carros que foi substituído por um maravilhoso musical italiano no estilo ópera", continua Brito.

O secretário fala do musical “Un Viaggio Nella Nostra Storia” (Uma viagem à nossa História), que retrata de maneira bem teatral e operística a saga do início da imigração em Santa Teresa, primeira colônia italiana do Brasil.

Ao todo serão mais de 300 músicos e artistas no espetáculo, entre corais clássicos e populares, orquestra clássica, cantores líricos e populares, bailarinos, atores e o grande Coro Bambini di Montagna, com 200 crianças. Tudo isso no Parque de Exposições.

DILUIR O PÚBLICO

A Festa do Imigrante Italiano faz parte do "Stagione Invernale", que teve programação anunciada há quase duas semanas. O projeto turístico almeja receber turistas com diversas programações durante o inverno para diluir o número de visitantes em mais datas e não apenas num fim de semana.

"Nossa estação de inverno é toda dedicada à cultura italiana e a busca por manter viva essa cultura ancestral de nosso território. Nós diluídos a programação em três meses (15 de maio a 15 de agosto) para que possamos receber em lugar de 40 mil pessoas em um único fim de semana para 10 mil pessoas diluídas em 4 finais de semana", explica Rodrigo.

Esta troca de desfile para musical vem muito por este motivo, manter a cidade confortável para todos durante a comemoração da chegada dos imigrantes por aqui há 148 anos

O projeto comporta o Santa Jazz - Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova, de 3 a 5 de junho; a Festa do Imigrante, de 17 a 26 de junho; o Aniversário da Cidade e do Museu Mello Leitão, no dia 26 de junho; o Santa Beer (evento de cervejas artesanais), dos dias 14 a 17 de julho; o FECSTA - Festival de Cinema de Santa Teresa, de 28 a 30 de julho; e a Festa da Uva e do Vinho nos dias 5, 6 e 7 de agosto.

"O objetivo é diluir a visitação à nossa Doce Terra dos Colibris que tem o prazer de receber bem os visitantes. Mas sempre de forma responsável e, principalmente, sustentável e comprometida com o bem-estar do turista, mas principalmente do morador da cidade", completa o secretário.

SERVIÇO

31ª FESTA DO IMIGRENTE ITALIANO

Quando: de 17 a 26 de junho

Onde: Parque de Exposições e Praça Duque de Caxias, em Santa Teresa

Gratuito

PROGRAMAÇÃO