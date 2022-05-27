Santa Teresa não terá Carretela na 31ª Festa do Imigrante Italiano

Esperada por muitos turistas, a Carretela Del Vin de Santa Teresa, que tradicionalmente ocorre dentro da programação da Festa do Imigrante Italiano, não acontecerá em 2022. Segundo o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Brito, a cidade quer resgatar o conceito original da festa, marcada este ano para acontecer entre 17 e 26 de junho.
"Estamos trabalhando para que o evento volte a seu carácter cultural e regional voltado para as nossas raízes como primeira cidade de colonização italiana do Brasil. O desfile de carros acabou tomando corpo de "micareta" nos últimos anos e estamos retomando o conceito original da festa", explica, em entrevista a HZ.
O desfile de carros, que já chegou a levar 20 mil pessoas às ruas de Santa Teresa, foi cancelado, mas a festa garante muitas atrações. A 31ª Festa do Imigrante Italiano segue com sua programação na Praça Duque de Caxias e no Parque de Exposições (confira a programação completa no fim da matéria), e com uma novidade neste ano.
"Nós teremos a Festa do Imigrante, na praça Duque de Caxias. Só o desfile dos carros que foi substituído por um maravilhoso musical italiano no estilo ópera", continua Brito.
O secretário fala do musical “Un Viaggio Nella Nostra Storia” (Uma viagem à nossa História), que retrata de maneira bem teatral e operística a saga do início da imigração em Santa Teresa, primeira colônia italiana do Brasil.
Ao todo serão mais de 300 músicos e artistas no espetáculo, entre corais clássicos e populares, orquestra clássica, cantores líricos e populares, bailarinos, atores e o grande Coro Bambini di Montagna, com 200 crianças. Tudo isso no Parque de Exposições.
DILUIR O PÚBLICO
A Festa do Imigrante Italiano faz parte do "Stagione Invernale", que teve programação anunciada há quase duas semanas. O projeto turístico almeja receber turistas com diversas programações durante o inverno para diluir o número de visitantes em mais datas e não apenas num fim de semana.
"Nossa estação de inverno é toda dedicada à cultura italiana e a busca por manter viva essa cultura ancestral de nosso território. Nós diluídos a programação em três meses (15 de maio a 15 de agosto) para que possamos receber em lugar de 40 mil pessoas em um único fim de semana para 10 mil pessoas diluídas em 4 finais de semana", explica Rodrigo.
Esta troca de desfile para musical vem muito por este motivo, manter a cidade confortável para todos durante a comemoração da chegada dos imigrantes por aqui há 148 anos
O projeto comporta o Santa Jazz - Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova, de 3 a 5 de junho; a Festa do Imigrante, de 17 a 26 de junho; o Aniversário da Cidade e do Museu Mello Leitão, no dia 26 de junho; o Santa Beer (evento de cervejas artesanais), dos dias 14 a 17 de julho; o FECSTA - Festival de Cinema de Santa Teresa, de 28 a 30 de julho; e a Festa da Uva e do Vinho nos dias 5, 6 e 7 de agosto.
"O objetivo é diluir a visitação à nossa Doce Terra dos Colibris que tem o prazer de receber bem os visitantes. Mas sempre de forma responsável e, principalmente, sustentável e comprometida com o bem-estar do turista, mas principalmente do morador da cidade", completa o secretário.
SERVIÇO
- 31ª FESTA DO IMIGRENTE ITALIANO
- Quando: de 17 a 26 de junho
- Onde: Parque de Exposições e Praça Duque de Caxias, em Santa Teresa
- Gratuito
PROGRAMAÇÃO
- 17 DE JUNHO - SEXTA
- 19h: Abertura oficial da festa - No Parque de Exposições
- 20h: Musical "I Miei Ricordi Italiani - Vivi e Ricorda Il Pasato" - No Parque de Exposições
- 18 DE JUNHO - SÁBADO
- 19h: Live do coral Folclórico do Circolo Trentino Di Santa Teresa
- 20h: Musical "I Miei Ricordi Italiani - Vivi e Ricorda Il Pasato" - No Parque de Exposições
- 19 DE JUNHO - DOMINGO
- 8h: Corrida do imigrante - Praça Augusto Ruschi
- 10h: Misa Celebrada em Italiano em homenagem aos imigrantes - Igreja Matriz
- 16h: Live do grupo folclórico do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 20 DE JUNHO - SEGUNDA
- 19h: Live da banda de música do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 21 DE JUNHO - TERÇA
- 19h: Live do grupo folclórico I Ballerini
- 22 DE JUNHO - QUARTA
- 19h: Live da entrevista com as candidatas ao Garota Ítalo-Teresense 2022
- 23 DE JUNHO - QUINTA
- 19h: Abertura da Piazza Dell'Imigrante - Praça Duque de Caxias
- 19h: Grupo Seresteiros de Santa Teresa - Praça Duque de Caxias
- 20h: Banda Ângulo Vertical - - Praça Duque de Caxias
- 22h: Show regional de Alex e João Paulo - Praça Duque de Caxias
- 24 DE JUNHO - SEXTA
- 19h: Abertura da Piazza Dell'Imigrante - Praça Duque de Caxias
- 19h: Eleição da Garota Ítalo-Teresense 2022 - Praça Duque de Caxias
- 21h30: Banda Brasitália
- 25 DE JUNHO - SÁBADO
- 10h: Giro em carro aberto com a Garota Ítalo-Teresense Eleita - Praça Duque de Caxias
- 11h: Abertura da Piazza Dell'Imigrante - Praça Duque de Caxias
- 11: Grupo Cantoria Italiana - Praça Duque de Caxias
- 13h: Banda Via Expressa - Praça Duque de Caxias
- 15h: Desfile Dei Bambini - Praça Duque de Caxias
- 17h: Grupo Folclorístico Piccolo Pavone (Vila Pavão) - Praça Duque de Caxias
- 18h: Grupo Folclorístico do Circolo Trentino Di Santa Teresa - Praça Duque de Caxias
- 20h: Toni Boni e Banda - Praça Duque de Caxias
- 22h: Ferrari Banda - Praça Duque de Caxias
- 26 DE JUNHO - DOMINGO
- 8h: Passeio Ciclístico da Mata Atlântica - Praça Duque de Caxias
- 10h: Abertura da Piazza Dell'Imigrante - Praça Duque de Caxias
- 11h: Grupo de dança Tradizione (Mariândia) - Praça Duque de Caxias
- 11h30: Grupo Folclorístico Piccolo Pavone (Vila Pavão) - Praça Duque de Caxias
- 12h: Coral Fratelli D'Italia (Marilândia) - Praça Duque de Caxias
- 12h30: Grupo di Ballo Bambini di Tutti I Colori (Nova Venécia) - Praça Duque de Caxias
- 14h: Parabéns aos 148 anos da imigração italiana - Praça Duque de Caxias
- 15h: Banda Brasitália - Praça Duque de Caxias