Editorias do Site
Redes Sociais

Sandra Annenberg rasga elogios para a cantora lírica capixaba: “De emocionar”

A apresentadora e a cantora lírica Lorena Pires se encontraram após o espetáculo em São Paulo, e o momento rendeu até registro nas redes sociais da jornalista

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:00

Sandra Annenberg rasga elogios para a cantora lírica capixaba: “De emocionar”
Sandra Annenberg rasga elogios para a cantora lírica capixaba: “De emocionar” Crédito: Reprodução | Instagram @sandra.annenberg.real

Na último domingo (28), a capixaba Lorena Pires se apresentou no Theatro São Pedro, em São Paulo. Cantora lírica e integrante da Academia de Ópera de Paris, ela participou do espetáculo que integra a turnê da companhia.

Mas uma presença em especial chamou a atenção: a apresentadora Sandra Annenberg, que não apenas prestigiou a apresentação, como também rasgou elogios à performance de Lorena em seu perfil do Instagram.

A foto publicada no feed mostra a apresentadora ao lado do marido, Ernesto Paglia, e de Lorena Pires. Na legenda, Sandra escreveu: “A trajetória da Lorena é daquelas admiráveis e que nos dão um orgulho danado. Tê-la representando nosso país na maior casa de ópera do mundo é de emocionar!”. E completou: “Parabéns, Lorena! E parabéns pra mãe da Lorena! Voa e conquista o mundo!”

Além da selfie, Sandra publicou no mesmo post, um vídeo do espetáculo e fotos com a mãe de Lorena Pires.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - A trajetória da capixaba Lorena Pires: raízes quilombolas e o sonho da música em Paris

A trajetória da capixaba Lorena Pires: raízes quilombolas e o sonho da música em Paris

Imagem - Conheça os finalistas da 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba

Conheça os finalistas da 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba

Imagem - Cultura tem nome: conheça Carlos Gomes, compositor de ópera que dá nome a teatro

Cultura tem nome: conheça Carlos Gomes, compositor de ópera que dá nome a teatro

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Veja como a estética kawaii está mudando o mercado de beleza

Veja como a estética kawaii está mudando o mercado de beleza
Imagem - Ana Carolina apresenta em Vitória turnê especial de 25 anos de carreira

Ana Carolina apresenta em Vitória turnê especial de 25 anos de carreira
Imagem - Rapper Oruam deixa a prisão no Rio de Janeiro após mais de dois meses

Rapper Oruam deixa a prisão no Rio de Janeiro após mais de dois meses