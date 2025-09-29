Reconhecimento

Sandra Annenberg rasga elogios para a cantora lírica capixaba: “De emocionar”

A apresentadora e a cantora lírica Lorena Pires se encontraram após o espetáculo em São Paulo, e o momento rendeu até registro nas redes sociais da jornalista

Isadora Lima Reporter

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:00

Crédito: Reprodução | Instagram @sandra.annenberg.real

Na último domingo (28), a capixaba Lorena Pires se apresentou no Theatro São Pedro, em São Paulo. Cantora lírica e integrante da Academia de Ópera de Paris, ela participou do espetáculo que integra a turnê da companhia.



Mas uma presença em especial chamou a atenção: a apresentadora Sandra Annenberg, que não apenas prestigiou a apresentação, como também rasgou elogios à performance de Lorena em seu perfil do Instagram.

A foto publicada no feed mostra a apresentadora ao lado do marido, Ernesto Paglia, e de Lorena Pires. Na legenda, Sandra escreveu: “A trajetória da Lorena é daquelas admiráveis e que nos dão um orgulho danado. Tê-la representando nosso país na maior casa de ópera do mundo é de emocionar!”. E completou: “Parabéns, Lorena! E parabéns pra mãe da Lorena! Voa e conquista o mundo!”



Além da selfie, Sandra publicou no mesmo post, um vídeo do espetáculo e fotos com a mãe de Lorena Pires.

