Sambas do Carnaval de Vitória ganham gravação com mesmo padrão do Rio de Janeiro

Produção é assinada por Rafael Prates e reúne intérpretes e músicos do ES e RJ; sambas-enredo estarão disponíveis nas plataformas digitais até dezembro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:06

Os sambas-enredo das dez escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2026 estão em fase de gravação Crédito: Carlos Alberto Silva

O som das baterias já começa a ecoar fora da avenida. Os sambas-enredo das dez escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2026 estão em fase de gravação e chegam ao público entre novembro e dezembro, em todas as plataformas digitais.

Pelo terceiro ano consecutivo, a produção musical do álbum oficial fica a cargo de Rafael Prates, especialista em escolas de samba e responsável pelos sambas da Superliga Carnavalesca do Brasil, que reúne agremiações do Rio de Janeiro.

O processo, dividido entre estúdios capixabas e cariocas, segue o mesmo padrão técnico do carnaval carioca: guia instrumental, voz guia e, por fim, a versão oficial.

“É um orgulho conduzir mais uma vez a produção. O Carnaval de Vitória vive um momento único e buscamos elevar ainda mais o nível em 2026, com arranjos criativos e valorização da identidade de cada escola”, destacou Prates.

O diretor de Carnaval da Liesge, João Felipe, reforça que o trabalho consolida uma etapa estratégica para a festa. “As gravações são feitas com muito cuidado, unindo técnica e dedicação. Isso garante que o público receba um produto de qualidade e que representa o crescimento do nosso carnaval”, afirmou.

Em 2025, os sambas capixabas alcançaram ouvintes em 18 países, um indicativo da força cultural das agremiações locais.

Desfile da Imperatriz do Forte no sambão do povo Crédito: Ricardo Medeiros

Os enredos do Grupo Especial em 2026

Pega no Samba – “Okê Caboclo Sete Flechas – Guardião ancestral da natureza”: A escola vai enaltecer a força e a simbologia do Caboclo Sete Flechas, figura ligada à espiritualidade e à proteção da natureza, destacando também os povos originários.





– “Okê Caboclo Sete Flechas – Guardião ancestral da natureza”: A escola vai enaltecer a força e a simbologia do Caboclo Sete Flechas, figura ligada à espiritualidade e à proteção da natureza, destacando também os povos originários. Novo Império – “Aruanayê – Guardiãs dos mistérios ancestrais”: O enredo coloca o protagonismo feminino no centro da avenida, celebrando xamãs africanas e guerreiras indígenas que habitam as florestas capixabas, em um diálogo de ancestralidade e força.





– “Aruanayê – Guardiãs dos mistérios ancestrais”: O enredo coloca o protagonismo feminino no centro da avenida, celebrando xamãs africanas e guerreiras indígenas que habitam as florestas capixabas, em um diálogo de ancestralidade e força. Unidos de Jucutuquara – “Arreda homem que aí vem mulher”: A agremiação vai homenagear Maria Padilha, personagem mítica associada a poder, sedução e espiritualidade, cultuada especialmente nas religiões afro-brasileiras.





– “Arreda homem que aí vem mulher”: A agremiação vai homenagear Maria Padilha, personagem mítica associada a poder, sedução e espiritualidade, cultuada especialmente nas religiões afro-brasileiras. Mocidade Unida da Glória (MUG) – “O diário verde de Teresa”: A história da princesa e naturalista alemã Teresa da Baviera, que visitou o Espírito Santo em 1888, inspira o enredo, destacando sua ligação com a ciência, a exploração e o registro da biodiversidade.





– “O diário verde de Teresa”: A história da princesa e naturalista alemã Teresa da Baviera, que visitou o Espírito Santo em 1888, inspira o enredo, destacando sua ligação com a ciência, a exploração e o registro da biodiversidade. Imperatriz do Forte – “Xirê: Festejos às Raízes”: Com o ritual das religiões de matriz africana como guia, a escola promete uma celebração das raízes e da ancestralidade de sua comunidade.





– “Xirê: Festejos às Raízes”: Com o ritual das religiões de matriz africana como guia, a escola promete uma celebração das raízes e da ancestralidade de sua comunidade. Rosas de Ouro – Enredo ainda não definido





– Enredo ainda não definido Unidos da Piedade – “O Canto Livre de Papo Furado”: A mais antiga escola do Espírito Santo homenageia Papo Furado, sambista histórico, fundador da agremiação e primeiro intérprete da primeira escola capixaba.





– “O Canto Livre de Papo Furado”: A mais antiga escola do Espírito Santo homenageia Papo Furado, sambista histórico, fundador da agremiação e primeiro intérprete da primeira escola capixaba. Independente de Boa Vista – “João do Congo: A voz que dança nas folhas da resistência”: A Boa Vista leva para a avenida a cultura do Congo de Máscaras de Roda D’Água, em Cariacica, e celebra o personagem popular João Bananeira, símbolo da resistência cultural.





– “João do Congo: A voz que dança nas folhas da resistência”: A Boa Vista leva para a avenida a cultura do Congo de Máscaras de Roda D’Água, em Cariacica, e celebra o personagem popular João Bananeira, símbolo da resistência cultural. Chegou o Que Faltava – “Orí – Sua cabeça é seu guia”: Com um olhar filosófico e espiritual, a escola convida a refletir sobre a força do Orí, símbolo do destino e da identidade, em uma ode à espiritualidade afro-brasileira.





– “Orí – Sua cabeça é seu guia”: Com um olhar filosófico e espiritual, a escola convida a refletir sobre a força do Orí, símbolo do destino e da identidade, em uma ode à espiritualidade afro-brasileira. Andaraí – “01/12/46”: A escola faz um mergulho em sua própria história, ressaltando a ancestralidade, os orixás e a espiritualidade que sustentam seus 79 anos de existência.

Ordem dos desfiles 2026

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Pega no Samba

Novo Império

Unidos de Jucutuquara

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Imperatriz do Forte





Sábado, 7 de fevereiro

Rosas de Ouro

Unidos da Piedade

Independente de Boa Vista

Chegou o Que Faltava

Andaraí

