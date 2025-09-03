Sambas do Carnaval de Vitória ganham gravação com mesmo padrão do Rio de Janeiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:06
O som das baterias já começa a ecoar fora da avenida. Os sambas-enredo das dez escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2026 estão em fase de gravação e chegam ao público entre novembro e dezembro, em todas as plataformas digitais.
Pelo terceiro ano consecutivo, a produção musical do álbum oficial fica a cargo de Rafael Prates, especialista em escolas de samba e responsável pelos sambas da Superliga Carnavalesca do Brasil, que reúne agremiações do Rio de Janeiro.
O processo, dividido entre estúdios capixabas e cariocas, segue o mesmo padrão técnico do carnaval carioca: guia instrumental, voz guia e, por fim, a versão oficial.
“É um orgulho conduzir mais uma vez a produção. O Carnaval de Vitória vive um momento único e buscamos elevar ainda mais o nível em 2026, com arranjos criativos e valorização da identidade de cada escola”, destacou Prates.
O diretor de Carnaval da Liesge, João Felipe, reforça que o trabalho consolida uma etapa estratégica para a festa. “As gravações são feitas com muito cuidado, unindo técnica e dedicação. Isso garante que o público receba um produto de qualidade e que representa o crescimento do nosso carnaval”, afirmou.
Em 2025, os sambas capixabas alcançaram ouvintes em 18 países, um indicativo da força cultural das agremiações locais.
