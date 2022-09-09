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Música

Rosalía lança versão deluxe de "Motomami" com funk de Gabriel do Borel

Produtor brasileiro responsável pelo hit "Sentadona", de Luíza Sonza, assina a faixa "La Kilié". Álbum foi lançado nesta sexta (9)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 12:36

Chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira, 9 de setembro, a versão deluxe de "Motomami". No álbum, a cantora espanhola Rosalía lançou um funk produzido pelo brasileiro DJ Gabriel do Borel.
Gabriel, que é responsável pelo hit "Sentadona", de Luísa Sonza, produziu a nova versão da canção "La Kilié". O álbum deluxe conta com 24 faixas no total, sendo oito inéditas.
Rosalía e DJ Gabriel do Borel
Rosalía e DJ Gabriel do Borel: parceria na faixa "La Kilié" Crédito: Reprodução/Instagram
Em "La Kilié", Rosalía usa um sample de "Passinho do Volante (Ah! Lelek Lek Lek)", funk de MC Federado e os Leleks que já foi até dançado por Beyoncé em sua apresentação no Rock In Rio de 2013. 
"Motomami Deluxe" traz novas versões de músicas que já são sucesso da cantora. Uma delas é "La Fama", gravada em uma versão ao vivo cantada no Palau Sant Jordi, em Barcelona. Ouça:
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