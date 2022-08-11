Cantora espanhola Rosalía lança clipe de 'Despechá'; assista

Rosalía lança clipe de 'Despechá' Crédito: Reuters/Folhapress

Rosalía lançou o videoclipe de Despechá nesta quarta-feira, 10. A cantora latina já havia contado a novidade aos fãs na última segunda-feira, 8, pelo Twitter.

A música foi lançada nas plataformas digitais em 28 de julho, quatro meses após o lançamento do disco Motomami. A faixa já acumula mais de 3,7 milhões de streams e estreou diretamente no TOP 10 do Spotify Global. Quando as prévias da faixa caíram nas redes sociais, rapidamente viralizaram.

No clipe, gravado na ilha Maiorca, na Espanha, Rosalía canta ao lado dos amigos enquanto curte o verão na praia. Ele é inspirado na obra do fotógrafo britânico Martin Parr que, com suas lentes, retrata o cotidiano de pessoas comuns sob uma ótica intimidadora e por vezes satírica.

Ya disponible el video de Despechá🐚🦀🌴🧜‍♀️🌊💕🍉✨👙🧜🩲🐠Espero que os guste y que esteis disfrutando del veranitoOooOoOoO https://t.co/lTqYBm3SJi pic.twitter.com/YCoPpinGCS — R O S A L Í A (@rosalia) August 10, 2022

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