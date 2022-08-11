Cantora espanhola Rosalía lança clipe de 'Despechá'; assista

Rosalía lançou o videoclipe de Despechá nesta quarta-feira, 10. A cantora latina já havia contado a novidade aos fãs na última segunda-feira, 8, pelo Twitter.
A música foi lançada nas plataformas digitais em 28 de julho, quatro meses após o lançamento do disco Motomami. A faixa já acumula mais de 3,7 milhões de streams e estreou diretamente no TOP 10 do Spotify Global. Quando as prévias da faixa caíram nas redes sociais, rapidamente viralizaram.
No clipe, gravado na ilha Maiorca, na Espanha, Rosalía canta ao lado dos amigos enquanto curte o verão na praia. Ele é inspirado na obra do fotógrafo britânico Martin Parr que, com suas lentes, retrata o cotidiano de pessoas comuns sob uma ótica intimidadora e por vezes satírica.
TURNÊ NO BRASIL
Com paradas em sua terra natal, Espanha, depois México, Europa e no famoso Radio City Music Hall de Nova York, Rosalía se prepara para cantar no Brasil. O show está marcado para 22 de agosto, em São Paulo, no Espaço Unimed.