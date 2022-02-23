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  • Rodrigo, do "BBB 22", vai ao aniversário de Lexa fantasiado de 'dummy'
BBB 22

Rodrigo, do "BBB 22", vai ao aniversário de Lexa fantasiado de 'dummy'

Segundo eliminado do ‘Big Brother Brasil’, ele resolveu fazer referência ao programa em sua fantasia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:23

O ex-BBB Rodrigo Mussi foi fantasiado de Dummy para a festa de aniversário da cantora Lexa
O ex-BBB Rodrigo Mussi foi fantasiado de Dummy para a festa de aniversário da cantora Lexa Crédito: Reprodução/Instagram/@rodrigo.mussi
Para comemorar seu aniversário, a cantora Lexa promoveu uma festa fantasia. O ex-BBB Rodrigo Mussi foi um dos convidados e estava vestido de dummy. Ele chamou atenção na escolha do figurino. Os dummies são como assistentes do Big Brother Brasil, que auxiliam os brothers e a produção nas dinâmicas do programa, são conhecidos. Os bonequinhos mascarados já são marca registrada do reality show da TV Globo.
Rodrigo compartilhou o seu look em um vídeo no Instagram e algumas pessoas acharam que ele estaria de volta no programa. "Eu achei que era pra entrar na casa de novo", escreveu uma seguidora. Mas não foi desta vez. Na edição passada do programa da TV Globo, a atriz Carla Diaz foi votada pelo público para participar do quarto branco e, na sua volta para a casa, entrou fantasiada de dummy.

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