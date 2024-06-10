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Música

Roberto de Carvalho revela lançamento de música com conteúdo inédito deixado por Rita Lee

Versão da canção italiana ‘Volare’ será lançada nesta quarta-feira, dia dos namorados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 08:53

Rita Lee e Roberto de Carvalho em gravações inéditas
Rita Lee e Roberto de Carvalho em gravações inéditas Crédito: Reprodução/TV Globo
O músico Roberto de Carvalho revelou em entrevista ao Fantástico, neste domingo, 9, que irá lançar uma música e clipe com participação de Rita Lee, com quem manteve um relacionamento de 1976 até a morte da cantora, em 2023. De acordo com Carvalho, Rita deixou arquivos gravados para serem divulgados aos fãs de maneira póstuma.
A música e o clipe, que serão lançados no Dia dos Namorados, são uma versão do clássico italiano "Volare", de Domenico Modugno, mas dessa vez em ritmo de bossa nova.
No sítio onde vivia com a cantora na Grande São Paulo, Carvalho deu detalhes sobre a canção. "A metáfora da letra e do clipe é como se a Rita estivesse voando aqui, como se ela estivesse observando. Como se estivesse, não... ela está!", disse.
O músico ainda revelou que Rita deixou outras produções concluídas, como um livro de ficção e mais músicas inéditas. O livro deve ser lançado ainda neste ano, enquanto as músicas aguardam "sinais" para serem divulgadas. "Porque a gente se comunica por telepatia, a gente treinou a vida toda", afirmou.
Para ele, a divulgação das produções da cantora é "uma maneira de matar a saudade, uma maneira de homenageá-la, fazer com que a obra permaneça viva".

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