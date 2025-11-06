Música

Religião, ópera e feminilidade: o que se sabe sobre ‘Lux’, novo álbum de Rosalía

Descubra detalhes sobre o quarto disco da cantora espanhola, que será lançado nesta sexta-feira (7)

Ana Muniz Residente em Jornalismo

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:30

Capa de "Lux", que será lançado esta semana. Crédito: Divulgação

Rosalía volta esta semana com um álbum que promete ser completamente diferente dos seus anteriores. “Lux”, quarto disco da cantora espanhola, será lançado nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (7).

Com um título que significa “luz” em latim, o novo álbum gira em torno de temáticas religiosas e se destaca pela união do pop com a música clássica. Tem, inclusive, a participação da Orquestra Sinfônica de Londres. Essas características já aparecem em “Berghain”, single lançado em 27 de outubro. Ao que tudo indica, a sonoridade de “Lux” está distante da mistura de estilos de “Motomami” e das experimentações com o flamenco espanhol de “El Mal Querer”, ambos álbuns anteriores da cantora.

13 idiomas aparecem no álbum

A artista, que geralmente canta em espanhol e inglês, explora 13 línguas diferentes em “Lux”: espanhol, catalão, português, inglês, japonês, latim, alemão, italiano, hebraico, chinês, ucraniano, árabe e francês.

Em entrevista ao Popcast, do The New York Times, Rosalía contou que essa junção de idiomas gerou um processo criativo cheio de traduções e regravações.

Foram constantes idas e vindas durante um ano inteiro apenas dedicadas à letra

No podcast, ela também afirmou que queria entender como outras línguas funcionam. “Se fiz este álbum, foi por conta de amor e curiosidade. De querer aprender outras línguas e entender melhor o outro. Ao entender melhor o outro, talvez você entenda melhor a si próprio e você pode aprender a amar melhor”, declarou a cantora.

15 faixas no digital, 18 no físico

“Lux” é composto de 18 faixas no total, divididas em quatro “movimentos” — como são chamadas as diferentes seções de composições de música clássica. Porém, três dessas faixas serão exclusivas para a versão física do disco (em CD ou vinil). São elas: “Focu ‘ranni’”, “Jeanne” e “Novia Robot”.

Faixas têm conexão com histórias de figuras católicas

A religião e a perspectiva feminina são pontos centrais de “Lux”. Isso que revela a repórter e crítica de arte Carol Prado, que escutou o álbum em primeira mão. Segundo ela, a faixa "Sauvignon Blanc", fala sobre desapego de bens materiais pelo amor. Isso seria uma referência à história da espanhola Santa Teresa de Ávila, que renunciou às posses de uma família rica pela devoção.

No Popcast, Rosalía conta que, ao preparar o “Lux”, leu várias hagiografias — biografias de santos. Ela explicou que a motivação por trás de seus estudos era encontrar histórias de mulheres inspiradoras. “Existem tantas mulheres incríveis na história que não escutamos o suficiente”, defendeu.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Marcella Scaramella.

