Religião, ópera e feminilidade: o que se sabe sobre ‘Lux’, novo álbum de Rosalía

Rosalía volta esta semana com um álbum que promete ser completamente diferente dos seus anteriores. “Lux”, quarto disco da cantora espanhola, será lançado nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (7).
Com um título que significa “luz” em latim, o novo álbum gira em torno de temáticas religiosas e se destaca pela união do pop com a música clássica. Tem, inclusive, a participação da Orquestra Sinfônica de Londres. Essas características já aparecem em “Berghain”, single lançado em 27 de outubro. Ao que tudo indica, a sonoridade de “Lux” está distante da mistura de estilos de “Motomami” e das experimentações com o flamenco espanhol de “El Mal Querer”, ambos álbuns anteriores da cantora.
A artista, que geralmente canta em espanhol e inglês, explora 13 línguas diferentes em “Lux”: espanhol, catalão, português, inglês, japonês, latim, alemão, italiano, hebraico, chinês, ucraniano, árabe e francês.
Em entrevista ao Popcast, do The New York Times, Rosalía contou que essa junção de idiomas gerou um processo criativo cheio de traduções e regravações.
No podcast, ela também afirmou que queria entender como outras línguas funcionam. “Se fiz este álbum, foi por conta de amor e curiosidade. De querer aprender outras línguas e entender melhor o outro. Ao entender melhor o outro, talvez você entenda melhor a si próprio e você pode aprender a amar melhor”, declarou a cantora.
“Lux” é composto de 18 faixas no total, divididas em quatro “movimentos” — como são chamadas as diferentes seções de composições de música clássica. Porém, três dessas faixas serão exclusivas para a versão física do disco (em CD ou vinil). São elas: “Focu ‘ranni’”, “Jeanne” e “Novia Robot”.
A religião e a perspectiva feminina são pontos centrais de “Lux”. Isso que revela a repórter e crítica de arte Carol Prado, que escutou o álbum em primeira mão. Segundo ela, a faixa "Sauvignon Blanc", fala sobre desapego de bens materiais pelo amor. Isso seria uma referência à história da espanhola Santa Teresa de Ávila, que renunciou às posses de uma família rica pela devoção.
No Popcast, Rosalía conta que, ao preparar o “Lux”, leu várias hagiografias — biografias de santos. Ela explicou que a motivação por trás de seus estudos era encontrar histórias de mulheres inspiradoras. “Existem tantas mulheres incríveis na história que não escutamos o suficiente”, defendeu.
