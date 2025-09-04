Editorias do Site
Justin Bieber anuncia continuação de seu álbum 'Swag', lançado em julho

Cantor disse em suas redes que 'Swag II', sequência do disco que viralizou dois meses atrás, será disponibilizado amanhã (5)

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:52

Justin Bieber vai lançar o "'Swag II', hoje à meia noite" Crédito: Reprodução/Multishow

Uma continuação do último álbum lançado por Justin Bieber, "Swag", deve chegar às plataformas digitais nesta sexta-feira (5). O anúncio foi feito nas redes sociais do músico.

"'Swag II', hoje à meia noite", escreveu o cantor em sua postagem.

Lançado em julho, "Swag" traz canções que ficaram entre as músicas mais reproduzidas do Spotify pouco depois de seu lançamento. Foi o caso de "Daisies", que somou mais de 8 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas, "All I Can Take", com 6,5 milhões, e "Go Baby", com 5,2 milhões.

Um dos posts de divulgação do novo álbum já soma 870 mil curtidas e recebeu 8 mil comentários em menos de duas horas.

