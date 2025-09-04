Justin Bieber anuncia continuação de seu álbum 'Swag', lançado em julho

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:52
Uma continuação do último álbum lançado por Justin Bieber, "Swag", deve chegar às plataformas digitais nesta sexta-feira (5). O anúncio foi feito nas redes sociais do músico.
"'Swag II', hoje à meia noite", escreveu o cantor em sua postagem.
Lançado em julho, "Swag" traz canções que ficaram entre as músicas mais reproduzidas do Spotify pouco depois de seu lançamento. Foi o caso de "Daisies", que somou mais de 8 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas, "All I Can Take", com 6,5 milhões, e "Go Baby", com 5,2 milhões.
Um dos posts de divulgação do novo álbum já soma 870 mil curtidas e recebeu 8 mil comentários em menos de duas horas.
