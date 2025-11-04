Cultura

Evento de hip hop em Vitória terá Afronta MC, PTK e até batalha breaking

Festival irá transformar o Centro de Referência da Juventude (CRJ Vitória) em ponto de encontro para artistas, dançarinos, grafiteiros e MCs

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:15

Afronta MC e PTK vão cantar no 027 HIP HOP – O Dia do Hip Hop Capixaba Crédito: Pedro Franco/Dhiangelis

Vitória vai pulsar no ritmo da cultura de rua, neste sábado (8). O Centro de Referência da Juventude (CRJ Vitória) recebe o 027 HIP HOP - O Dia do Hip Hop Capixaba, um festival que transforma o espaço em ponto de encontro para artistas, dançarinos, grafiteiros e MCs de todas as gerações.

O 027 HIP HOP é sobre o encontro entre gerações, estilos e histórias que fazem da cena capixaba uma das mais vibrantes do país. É sobre ocupar o espaço público com rima, cor e atitude. É sobre fazer do microfone e do spray instrumentos de transformação.

Em outubro, o projeto promoveu as Oficinas 4 Elementos, que formaram mais de 30 jovens nos pilares do hip hop: MC, DJ, grafite e break. Agora, é hora de mostrar o resultado: o evento traz shows de Afronta MC e PTK, a tradicional Batalha do N9V, a Batalha de Breaking, além de live paint e o Concurso Open Mic, que vai revelar dez novos talentos escolhidos pelo público.

O 027 HIP HOP é sobre o encontro entre gerações, estilos e histórias Crédito: João Victor/Isaac Bertoldi/Dhiangelis

"Sempre foi meu sonho realizar um evento como esse, por se tratar de uma grande reunião dos fazedores da cultura Hip Hop. Essa é a nossa primeira edição, mas quero que seja um marco anual: o Dia do Hip Hop Capixaba. É uma honra ter a presença de relíquias como N9V, Afari, DJ Big, Afronta e muitos outros. Sinto que o movimento, apesar de muito potente, ainda precisa ser mais unido e acredito que encontros como esse são uma boa forma de fortalecer esses laços e manter viva a cultura Hip Hop capixaba", afirma PTK.

A iniciativa, viabilizada pelo edital Aldir Blanc da Secult-ES, é mais do que uma programação de shows: é uma celebração coletiva do movimento hip hop no Espírito Santo - um lugar para se expressar, ocupar e celebrar as ruas.

Programação

14h – Abertura de portões

15h – Batalha de Breaking

16h – 1ª fase da Batalha do N9V

16h50 – Badbabi, Ajota, Tinker MC e Lucrecia

17h30 – Afronta MC

18h – Concurso Open Mic

19h – Final da Batalha do N9V

19h40 – Nego Hit

20h10 – PTK e Baby Crime

21h – Encerramento

Mais informações

027 HIP HOP – O Dia do Hip Hop Capixaba

Quando: 8 de novembro (sábado)

8 de novembro (sábado) Horário: 14h às 21h

14h às 21h Onde: CRJ Vitória – Av. Vitória, 1320, Ilha de Santa Maria, Vitória

CRJ Vitória – Av. Vitória, 1320, Ilha de Santa Maria, Vitória Entrada gratuita

