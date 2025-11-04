Evento de hip hop em Vitória terá Afronta MC, PTK e até batalha breaking

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:15
Vitória vai pulsar no ritmo da cultura de rua, neste sábado (8). O Centro de Referência da Juventude (CRJ Vitória) recebe o 027 HIP HOP - O Dia do Hip Hop Capixaba, um festival que transforma o espaço em ponto de encontro para artistas, dançarinos, grafiteiros e MCs de todas as gerações.
O 027 HIP HOP é sobre o encontro entre gerações, estilos e histórias que fazem da cena capixaba uma das mais vibrantes do país. É sobre ocupar o espaço público com rima, cor e atitude. É sobre fazer do microfone e do spray instrumentos de transformação.
Em outubro, o projeto promoveu as Oficinas 4 Elementos, que formaram mais de 30 jovens nos pilares do hip hop: MC, DJ, grafite e break. Agora, é hora de mostrar o resultado: o evento traz shows de Afronta MC e PTK, a tradicional Batalha do N9V, a Batalha de Breaking, além de live paint e o Concurso Open Mic, que vai revelar dez novos talentos escolhidos pelo público.
"Sempre foi meu sonho realizar um evento como esse, por se tratar de uma grande reunião dos fazedores da cultura Hip Hop. Essa é a nossa primeira edição, mas quero que seja um marco anual: o Dia do Hip Hop Capixaba. É uma honra ter a presença de relíquias como N9V, Afari, DJ Big, Afronta e muitos outros. Sinto que o movimento, apesar de muito potente, ainda precisa ser mais unido e acredito que encontros como esse são uma boa forma de fortalecer esses laços e manter viva a cultura Hip Hop capixaba", afirma PTK.
A iniciativa, viabilizada pelo edital Aldir Blanc da Secult-ES, é mais do que uma programação de shows: é uma celebração coletiva do movimento hip hop no Espírito Santo - um lugar para se expressar, ocupar e celebrar as ruas.
