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Cinema

Redes sociais do novo 'Matrix' brincam com mudança de nome do Facebook

Longa tem estreia prevista para 22 de dezembro nos cinemas e na HBO Max
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 16:25

Keanu Reeves em Matrix 4
Keanu Reeves em Matrix 4 Crédito: BBC NEWS/Warner Brows
Os responsáveis pelas redes sociais do longa "The Matrix: Resurrections" brincaram com a mudança de nome da empresa Facebook Inc. para Meta, anunciada na quinta-feira (28) pelo presidente da companhia Mark Zuckerberg, 37.
Há sete semanas, na primeira postagem das páginas, foi exibido um pequeno vídeo que convidada os internautas a assistir o trailer do longa, que na ocasião estava prestes a ser lançado. A imagem mostrava duas pílulas, uma azul e uma vermelha que davam espaço aos clássicos códigos do filme, acompanhada da frase: "A escolha é sua".
Nesta sexta-feira (29), uma nova publicação trazia a mesma imagem, com uma pequena alteração na frase: "Agora, baseado em fatos reais. A escolha é sua", com a hashtag meta. Outra diferença em relação à primeira postagem é que esta conta com a data de estreia do longa: 22 de dezembro de 2021.
"The Matrix: Resurrections" vai estrear nos cinemas e no serviço de streaming HBO Max. A saga mostra uma realidade virtual construída por uma inteligência artificial futurista que escraviza a humanidade.
O primeiro longa da série Matrix foi lançado em 1999, um sucesso estrondoso de bilheteria. Dois filmes chegaram às telas dos cinemas na sequência, ambos em 2003.

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