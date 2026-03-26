Entrevista

Rafael Infante traz novo espetáculo ao ES e afirma: “Capixaba é generoso com a comédia”

Espetáculo "Terapia Infernal" utiliza o riso como ferramenta para envolver o público diante de temas profundos, transformando o palco em um divã

Publicado em 26 de março de 2026 às 17:31

O ator Rafael Infante apresenta seu novo solo, "Terapia Infernal", no ES Crédito: MATEUS MONTONI

Se você acha que sua última sessão de análise foi tensa, é porque ainda não viu quem está do outro lado do divã desta vez. Nesta sexta-feira (27), o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, recebe um "terapeuta" bem peculiar: Lúcio, o anjo caído. O ator Rafael Infante apresenta seu novo solo, "Terapia Infernal", prometendo que, desta vez, o "papo com o encardido" é puramente para o seu entretenimento.

Nada de sofrimento! O espetáculo tem um verdadeiro "pacto com o riso" e usa temas como culpa, medo e angústia como combustível para a gargalhada. Como o próprio Infante explica, a ideia é transformar o desconforto em piada: “A base de tudo é a comédia. Terapia Infernal é, antes de qualquer coisa, um espetáculo pra fazer rir — rir bastante”

O ator Rafael Infante apresenta seu novo solo, "Terapia Infernal", no ES Crédito: MATEUS MONTONI

O Diabo veste... pijama?

Nesta montagem, Infante mergulha nas contradições humanas com muita musicalidade e improviso. Para ele, usar o "coisa ruim" em análise é a desculpa perfeita para a gente rir das nossas próprias bizarrices. “O Diabo em terapia é quase uma desculpa pra gente olhar pra nós mesmos com mais leveza. E acho que o riso abre esse caminho de um jeito muito potente”, revela o ator.

A peça é descrita como uma comédia movida pela alma, onde a reflexão não é uma obrigação, mas um brinde inesperado. Infante garante: “O principal continua sendo: fazer rir. A reflexão vem quase como um efeito colateral. A pessoa ri, se diverte… e, quando vê, tá pensando também”

Capixabas: os "pacientes" favoritos

Prepare o divã: Rafael Infante traz nova peça para o ES e garante muitas risadas Crédito: MATEUS MONTONI

Veterano nos palcos do Espírito Santo, Rafael Infante não esconde a empolgação de reencontrar o público de Vitória, que ele considera o parceiro ideal para esse "surto coletivo" de alegria. “O público capixaba é muito generoso com a comédia. Eles entram no jogo, têm um tempo de riso muito bom e gostam de se divertir”, elogia.

Ele conta que o objetivo final é que todo mundo saia do teatro mais leve e, quem sabe, um pouco menos culpado pelas próprias neuroses. “Teve uma vez que, depois do espetáculo, uma pessoa veio falar comigo e disse: ‘Eu vim pra rir e saí pensando na minha vida’. E eu falei: perfeito, missão cumprida”.

Então, se você está precisando de uma catarse de alegria ou apenas quer ver o Infante "possuído" pelo ritmo do humor, já sabe onde ir.

Serviço

Espetáculo: Terapia Infernal, com Rafael Infante

Quando: 27 de março, às 20h

27 de março, às 20h Onde: Espaço Patrick Ribeiro, Vitória – ES

Espaço Patrick Ribeiro, Vitória – ES Classificação: 16 anos

16 anos Duração: 75 min

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