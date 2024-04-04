Quinta (4) com música ao vivo, baladas e programação em shoppings

Festas
Closy
Pop, funk, eletro na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Karaokê do Correria
A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Selva-okê
Karaokê + DJ na A Selva, das 19h as 21h. Entrada Gratuita. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Música ao vivo em barzinho
Quinta Fina
Bossa Nova e Jazz no Brizz. A partir das 20h, com couvert a R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Projeto Quinta D'elas
Com Tereza Cristina, Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Samba para todos
Samba na Casa de Bamba, a partir das 18h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jazz na Curva
Com Victor, a partir das 17h, no Clericot Café. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Barlavento
Havi no Barlavento a partir das 19h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Brasilidades
Tamiris Casotto na A Oca. A partir das 19h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Quintaneja
Com Laila Orlande e Banda, no Boteco Boa Praça, às 20h, com couvert a R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Happy On Ice Patinação
Pista de patinação no Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores do par de meia: R$ 8. Até 4 de abril. Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, passaporte (dias de semana): R$ 50, passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica.
Jurassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Especial
Projeto Tamar
Passeio educacional na Fundação Projeto Tamar, local de conservação e pesquisa de tartarugas. A partir das 10h até 16h. Preço: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Avevida Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Vitória.
Cine Sesc Sobremesa
O Sesc Glória exibe, de forma gratuita, sessões de curtas-metragens durante o horário de almoço. Com sessões de quarta a sábado, às 12h30. Ingressos: bilheteria ou retirada no site do Sesc. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exposições
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h a 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
De Pixel em Pixel
No espaço multicultural, Casa Flor, de 14h às 20h. R. Gama Rosa, 231, Centro de Vitória.
Juruti-Festival das Tribos
Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória