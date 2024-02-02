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Carnaval 2024

Público do Sambão do Povo vai ganhar brindes de HZ, Rádio Litoral e TV Gazeta

Na sexta (2) e sábado (3), equipe da Rede Gazeta estará na passarela do samba promovendo ativações de marca. Entre os mimos, estão copo de HZ e maquiagem da Rádio Litoral FM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 12:57

Copo personalizado de HZ será distribuído em ação da Rede Gazeta no Sambão do Povo
Copo personalizado de HZ será distribuído em ação da Rede Gazeta no Sambão do Povo Crédito: Rede Gazeta/HZ
Pode ir separando seu look, pois o sinal verde para o carnaval de Vitória 2024 já foi aceso. A festança começa nesta sexta (2) e segue até domingo (4) com muito samba no pé e desfiles empolgantes. 
Claro que a folia no Sambão do Povo contará com participação dos veículos da Rede Gazeta. Nos primeiros dois dias da folia, TV Gazeta, Rádio Litoral e HZ invadirão a passarela do samba capixaba e deixarão o público ainda mais animado.
"Por mais um ano vamos nos comunicar com os capixabas em diferentes formatos, levando experiências e contato direto com nossos veículos e produtos. Pensamos em brindes exclusivos que serão úteis para os foliões e, ao mesmo tempo, se conectam às nossas marcas. Além disso, nos intervalos dos desfiles, teremos promotores distribuindo brindes por toda a avenida, promovendo uma grande festa. Como o maior grupo de comunicação do Espírito Santo, temos esse compromisso de estar ao lado do nosso público, celebrando nossa cultura, raízes e estimulando cada vez mais nossa parceria", afirma Carla Sobreira, gerente de Produtos e Relacionamento da Rede Gazeta.
É isso mesmo! Não serão apenas as escolas de samba que desfilarão pelo Sambão expondo o seu enredo. A TV Gazeta também vai estar na avenida distribuindo porta-cartões temáticos da novela Renascer. O brinde, além de divulgar a nova trama global, pode ser pendurado no pescoço e usado para guardar os pertences dos foliões. Além disso, guloseimas com a marca da TV Gazeta serão distribuídas.
Marcos Palmeira em
TV Gazeta também vai estar na avenida distribuindo porta-cartões temáticos da novela Renascer Crédito: Fabio Rocha/Globo
Outro veículo que marca presença no carnaval de Vitória é a Rádio Litoral FM. Caso alguém se atrase para a festa e não consiga se maquiar em casa, não tem problema: a emissora líder absoluta de audiência no Estado oferece maquiagem de carnaval para o público presente nas arquibancadas.
E ainda tem mais, viu? A equipe de HZ estará nas arquibancadas distribuindo copos com cordão. Os objetos serão personalizados com a marca e permitirão que as pessoas fiquem com as mãos livres, após consumir as bebidas, para curtirem à vontade os desfiles.
A última ativação promovida pela Rede Gazeta contará com promotores que distribuirão guloseimas. Pirulitos da Rádio Litoral FM, balas de HZ e Rádio Gazeta, e chicletes da TV Gazeta para adoçar a noite.

CARNAVAL COMEÇA NO ES

O Carnaval é uma manifestação cultural de extrema relevância, porque movimenta diversas camadas sociais, turismo, economia, e ainda expõe a voz - e o grito - da população.
Conforme o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, a empresa tem um papel importante ao apoiar o carnaval capixaba.
"Nosso objetivo é gerar oportunidades para outras marcas apoiarem este grande evento e ficarem mais próximas das comunidades, ou seja, todas as marcas parceiras contribuindo para a realização do carnaval, um dos momentos mais icônicos da cultura capixaba”, enfatiza.
Araújo também destaca que a tendência é que as ativações de marca aumentem, já que elas geram conexão direta com as pessoas.
"A gente vem inovando e aprimorando nossas ações promocionais para que os foliões tenham uma experiência diferenciada. Teremos neste ano ações de tecnologia, cuidado, beleza e bem-estar", revela.
Ah, sim: a TV Gazeta é novamente a emissora oficial dos desfiles das escolas de samba. Na sexta (2), o g1.ES transmite os desfiles do Grupo de Acesso A e no sábado (3), o g1.ES e a TV Gazeta exibem os desfiles do Grupo Especial.

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