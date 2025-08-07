Editorias do Site
Projeto em Vitória oferece oficina de moda e costura criativa para idosos

"Vestindo Histórias" terá atividades gratuitas que promovem expressão, autoestima e combate ao etarismo por meio da criação de uma coleção autoral

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:30

Projeto em Vitória oferece oficina de moda e costura criativa para idosos Crédito: Alfonso Soler / Shutterstock

Pessoas com 60 anos ou mais já podem se inscrever para participar da oficina gratuita de moda e costura criativa oferecida pelo projeto “Vestindo Histórias: Moda, Etarismo e Empoderamento”, em Vitória. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a FAESA Centro Universitário e o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e acontecerá entre os dias 15 de agosto e 23 de outubro.

Com encontros semanais sempre às sextas-feiras, das 8h às 11h, nos laboratórios de costura da FAESA, a proposta é que os participantes criem uma coleção de moda autoral, com peças que representem suas histórias, identidades e vivências.

As atividades também vão trabalhar técnicas como o upcycling, que é uma prática sustentável que reutilizar materiais ou produtos têxteis descartados para criar novas peças de roupa ou acessórios com valor igual ou superior ao original. aliando sustentabilidade e criatividade.

Mais do que ensinar a costurar, o projeto tem como objetivo valorizar a trajetória de vida dos participantes, estimular a autoestima e combater o etarismo por meio da arte, da moda e da construção coletiva. Ao fim do curso, os looks criados serão apresentados em um desfile especial durante o Mês da Pessoa Idosa, em outubro.

"Vestindo Histórias" terá atividades gratuitas que promovem expressão, autoestima e combate ao etarismo Crédito: AlvaroMP / Shutterstock

“Acreditamos na moda como uma linguagem potente para contar histórias e transformar realidades. Ao envolver pessoas idosas na criação de uma coleção autoral, valorizamos suas experiências e mostramos que a criatividade não tem idade”, destaca o professor curso de Design de Moda da FAESA e coordenador do projeto, Josué Vasconcellos.

Josué Vasconcellos, professor do curso de Design de Moda da FAESA
Josué Vasconcellos, professor do curso de Design de Moda da FAESA Crédito: Heberton Silva/Divulgação Faesa

As inscrições vão até o dia 8 de agosto e podem ser feitas de duas formas:

  • Onlinehttps://forms.gle/NtkkCUixcVfgrkSx7
  • Presencialmente: no Centro de Pesquisa e Extensão da FAESA (Av. Vitória, 2220 – Monte Belo, sala 305), de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h.

Serviço

  • Projeto Vestindo Histórias – Moda, Etarismo e Empoderamento
  • Período: 15 de agosto a 23 de outubro
  • Horário: Sextas-feiras, das 8h às 11h
  • Público-alvo: Pessoas a partir de 60 anos
  • Local: Laboratórios de Costura da FAESA – Av. Vitória, 2220, Monte Belo, Vitória
  • Inscrições até 8 de agosto

