César MC e Quinteto Violado fazem show de graça em Vila Velha

Parque Aberto reúne música, gastronomia e atrações para todas as idades na Casa do Governador. Veja como participar

Aline Almeida Reporter / [email protected]

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 10:50

César MC e Quinteto Violado fazem show de graça em Vila Velha Crédito: Felipe Alberto / Sandro Lins / Divulgação

Dois grandes nomes da música brasileira se apresentam gratuitamente em Vila Velha. O rapper capixaba César MC e o grupo pernambucano Quinteto Violado são os destaques da edição do Parque Aberto, que acontece neste sábado (9) e domingo (10), no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa. >

No sábado (9), a programação vai das 14h às 19h - com última entrada às 18h, e tem como ponto alto o espetáculo “Rap Sinfônico”, às 17h, com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) e participação especial de César MC. A fusão entre rap e música clássica promete emocionar o público com arranjos inéditos e letras potentes.>

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Pingo Comunicação

Já no domingo (10), o parque estará aberto das 8h às 15h (entrada até 14h), com destaque para a apresentação do consagrado Quinteto Violado, às 12h30. O grupo, que mistura ritmos nordestinos com elementos eruditos, completa mais de 50 anos de carreira e chega ao Espírito Santo com um repertório que valoriza a música brasileira de raiz.>

A entrada é gratuita, mas é necessário garantir o ingresso com antecedência. Os bilhetes estão disponíveis para retirada pelo site: www.parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/parque-aberto-16>

Serviço

Parque Aberto – Edição Especial

Local : Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha Sábado, 9 de agosto – 14h às 19h (última entrada às 18h) / 17h: Rap Sinfônico com a Orquestra Sinfônica do ES e César MC / Domingo, 10 de agosto – 8h às 15h (última entrada às 14h) / 12h30: Show com Quinteto Violado

Ingressos: gratuitos:

Classificação: livre >

